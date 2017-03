Elena Udrea, in ultimul cuvant: Daca ar fi sa o iau de la capat, as face din nou in asa fel incat Bute sa boxeze in Romania

"Dupa ce am auzit azi in sala, cred ca voi avea o prezentare cel putin la fel de dezorganizata. Acest dosar e construit in jurul Elenei Udrea. Acum sase ani s-a inceput cercetarea, timp de trei ani nu am fost niciodata chemata, s-a facut o prima solutie, infirmata, s-au mai cercetat fapte, apoi la cateva zile dupa ce am avizat doi reprezentanti ai statului, mai multi oameni au fost luati cu mascatii si acuzati, iar pe seara am fost si eu pusa sub acuzare", a spus Elena Udrea in fata instantei.Fostul ministru a spus ca ii intelege pe cei care au dat declaratii impotriva ei."Sunt convinsa ca lui Topoliceanu i-a fost frica, era evident ca stia ce urma sa i se intample. Nu ii invinovatesc nici pe ceilalti cu nimic. Au ales, de frica, de slabiciune, sa spuna ce se astepta de la ei, fiind salvati pe moment de masurile preventive. S-au facut in zilele acelea trei cereri de arestare pentru mine. In aceste conditii dadeau oamenii acestia declaratii. E evident ca erau speriati", a adaugat Udrea.Ea a spus ca stia de practica mitei de 10% din contracte si ca a incurajat pe oricine din minister care afla de astfel de lucruri sa anunte DNA."Sper ca o parte din prejudecatile la adresa mea au fost sparte. Daca eram Elena Udrea, spune parchetul, era evident ca am intrat in politica si m-am dus in fruntea unui minister pentru a face fapte de coruptie si am construit un sistem piramidal format din oameni apropiati mie. Pe Nastasia nu l-am adus eu. Era din partea partidului. Lungu mi-a fost recomandat. Singurul om pe care l-am sustinut a fost Topoliceanu. Nu i-am pus in functii-cheie ca sa imi vireze spaga, nimeni apropiat mie nu a ocupat o functie publica cu recomandarea mea. Stiam de practica celor 10%, stiam de incercarile oamenilor de afaceri de a ajunge in anturajul politicienilor, nu sunt complet nevinovati. Am preferat sa le dau lor dreptate, atat public, cat si in privat. Am spus public ca stiu ca se cer in general 10% si ca daca cineva din minister va face asa ceva, sa anunte DNA-ul", a mai spus Udrea.Fostul ministru al Dezvoltarii Regionale le-a transmis magistratilor ca nu a construit "niciun sistem" al mitei."Stiu ca se folosea numele meu, se intampla cu toti cei care ocupa functii publice, se spunea ca am interese in diverse licitatii. Partea juridica a fost expusa de avocat. As vrea sa ma refer la motivele pentru care cred eu ca dosarul a fost construit in jurul meu. Referitor la modul in care s-a ajuns la aceste acuzatii, toate formulate impotriva mea: nu este adevarat ca Udrea a facut un sistem. Stefan Lungu, despre ale carui competente pe partea de promovare am numai cuvinte de lauda, a cunoscut un om de afaceri - Gardean, despre care auzisem ca are relatii neortodoxe. Prin Lungu a ajuns Gardean la Nastasia, iar Botoroaga la Topoliceanu. Udrea nu a construit niciun sistem", a adaugat fostul ministru.Udrea a mai spus in fata instantei ca banii despre care se spune ca i-ar fi fost destinati erau, de fapt, pentru Lucian Bute."Acuzatiile de luare de mita de la societatile de constructii pleaca de la sustinerea parchetului ca pretinderea sumelor respective ar fi avut loc pe 7 februarie 2011. Era imposibil. In confruntarea cu mine spune explicit ca eu nu i-am spus ca geanta e pentru Udrea. De ce ar fi platit Gardean? Incerc sa preintampin posibile nedumeriri. Un raspuns am incercat sa il dau la proces, iar martorul solicitat, fost primar de Busteni, ar fi putut raspunde. Nastasia si Bute sunt finii acestuia. Au umblat permanent cu Bute la meciuri. Banii nu erau pentru Rudel. Cred ca sumele erau pentru Lucian Bute. El pana in 2012 a sustinut ca nu si-a primit onorariul. Ce interes ar fi avut Lungu? El facea multe plati pentru partid din firma lui, primind apoi banii cash de la partid. Nu cred ca un ministru care i-a cerut lui Topoliceanu sa isi dea demisia pentru ca ma expunea ar fi luat 10% din bugetul Companiei Nationale de Investitii. Oamenii acestia nu si-au recunoscut faptele. Au fost pusi in fata unor situatii concrete recunoscute si au aruncat faptele asupra mea", a precizat fostul ministru.Ea a mai spus ca daca ar fi sa o ia de la capat ar face din nou ca Bute sa boxeze in Romania si si-a exprimat speranta ca decizia instantei sa nu fie un semnal pentru angajatii din domeniul public ca nu trebuie sa semneze nimic."Ma judeca un complet de femei, cu mici exceptii femeile sunt mai curajoase si mai puternice. Ma bucur ca in acesti doi ani am daramat niste mituri. Nu am intrat in politica ca sa fac bani. Aveam un sot are imi asigura un standard de viata. Nu aveam copii, nu aveam cheltuieli mari, stau si astazi cu chirie, parintii mei stau de 20 de ani in Drumul Taberei. Mi-am dorit foarte mult sa fac performanta. Daca ar fi sa o iau de la capat, as face din nou in asa fel incat Bute sa boxeze in Romania. Sper si cred ca voi fi judecata pe probe, nu pe parerile despre mine, mai bune sau mai rele. Si ca nu va fi un semnal pentru angajatii din domeniul public ca nu trebuie sa mai semneze nimic, de frica ca vor fi condamnati", a incheiat Elena Udrea.La randul sau, Rudel Obreja, judecat pentru complicitate la luare de mita, evaziune fiscala si spalare de bani, a spus ca nu el a fost tinta in proces, ci Elena Udrea si Traian Basescu."Nu eu am fost tinta, doamna Udrea si mai departe Basescu erau tinta. Arestat fiind, mi s-a cerut prin patru modalitati diferite, ma faceau sa inteleg ca daca voi face denunturi voi avea o soarta buna. Nu am facut nimic ilegal in acest eveniment, cel mai mare eveniment sportiv. Sunt sapte acuzatii care azi nu se mai regasesc in dosar. Au fost trei ani de purtari la DNA, timp in care viata mi-a fost afectata destul de rau. Povestea ca as fi facut trafic de influenta ca sa-l scap pe Vintu de puscarie - i-as da 100 de ani pentru ce a facut. Azi suntem cercetati pentru alte infractiuni, care n-au nicio treaba cu Gala Bute", a spus Obreja.Fostul presedinte al Federatiei Romane de Box a adaugat ca spera intr-o solutie corecta, precizand ca nu a facut evaziune fiscala si spalare de bani."Am speranta ca veti da o solutie corecta. Nu va doresc sa va gasiti in pielea in care stau eu de trei ani de zile, sa stai cu teama. Va rog sa aveti ingaduinta trei-patru minute. Referitor la evaziune fiscala si spalare de bani, mi-au fost prestate servicii de persoane pe care nu le cunosc. S-a spus ca am relationat cu persoanele celelalte din dosar. Mie mi-au prestat oamenii astia servicii si mi-au cerut sa le platesc. Societatile de pe care au fost facturate existau. Asadar nu-i cunosc pe acesti oameni, pe moldoveni. Am platit aceste servicii prin bilete la ordin. Sunt si eu de vreo 20 de ani in piata, desfasor activitati comericale si stiu ce inseamna evaziune fiscala", a spus Rudel Obreja.El a adaugat ca nici avocatii nu au reusit sa ii explice cum poate fi el complice la luare de mita."Am stat in 13 metri patrati si ieseam la vorbitor cu avocati si oamenii astia nu reuseau sa-mi explice cum sunt complice la luare de mita. Pe domnul Nastasia l-am cunoscut la minister, n-am fost in cercul lor relational. Nu puteam sa fiu eu parte a unei luari de mita. Avocatii n-au reusit sa explice in mod logic cum as putea sa fiu eu parte in asa ceva. Doamna presedinte, relatia mea cu Gardean, cu societatea lui, a inceput in octombrie - noiembrie, eu am facut 15-20 de gale de box, de fiecare data am avut sponsori", a precizat Obreja.Fostul presedinte al Federatiei Romane de Box a mai sustinut in fata instantei ca, spre deosebire de el, procurorii DNA nu au facut nimic pentru tara."Am ajuns si la societatea domnului Gardean, in momentul in care am inceput negocierile erau multi. Gardean, Nastasia, Udrea n-aveau de unde sa stie cati bani trebuie sa-mi dea, abia in 2012 s-a vazut cat s-a decontat. Sper ca sunt logic. O sa inchei exprimandu-mi speranta... Am facut multe pentru tara asta, toti cei 87 de procurori ai DNA n-au facut nimic pentru tara asta. Fata mea cea mare e doctor, in Australia. Imi doresc ca copiii mei sa locuiasca in tara asta Senzatia ca sunt o carpa pe care o iau in picioare niste functionari care isi bat joc de valorile acestor tari... Trebuie sa fac eforturi disperate sa-mi demonstrez nevinovatia. Va rog sa tineti cont de toate lucrurile si sa pronuntati o sentinta dincolo de emotia acestui dosar", a incheiat Obreja.A urmat ultimul cuvant al lui Tudor Breazu, acuzat si el de complicitate la luare de mita in dosar. El a sustinut ca este nevinovat si ca, la inceput, a dat, din teama, o declaratie mincinoasa."Sunt nevinovat. Sunt o persoana cu studii juridice, stiam ce consecinte de natura penala ar avea gestul meu. Am constatat ca banii au circulat in anumite feluri. In cazul meu, cand am mintit, viata a facut in asa fel incat sa-mi fie rau, ca vorbim de relatii de dragoste, afaceri. La parchet am dat o declaratie mincinoasa la inceput, mi-era teama, nu intelegeam ce se intampla cu mine, era prima data, am facut-o pentru a ma proteja, pentru a o proteja pe Ana Maria (Topoliceanu, n.r.). Probabil nici nu s-au scris carti depre o astfel de relatie intre doi oameni. Minciuna a fost pedepsita. Dar n-as vrea in continuare sa fiu pedepsit pentru minciuna altora", a declarat Breazu.El a mai spus instantei ca ii este rusine de postura in care se afla."In acest moment e clar, viata mea e in mainile dumneavoastra. Provin dintr-o familie de oameni invatati, cumsecade, anturajul e format din persoane educate, care n-au afaceri cu statul, cu clasa politica. Mi-e rusine ca ma aflu in aceasta postura. Imi pare extrem de rau, dar spun ca n-am avut nici cea mai vaga idee si nici cel mai mic indiciu", a mai spus Tudor Breazu.La randul ei, Ana Maria Topoliceanu, acuzata de luare de mita, a spus ca si-a recunoscut fapta, dar ca a dat mai departe mai mult decat a primit."Nu numai ca am recunoscut fapta, dar eu am povestit-o anchetatorilor. Deci eu am stat la baza unor acuzatii din rechizitoriu, dar eu nu am vrut sa imi petrec timpul incercand sa dovedesc ceva ce nu era adevarat. Regret acum ca m-am lasat angrenata in acest mecanism. In functia de la Compania Nationala de Investitii (CNI) si in toata povestea cu partidul. Regret ca am plecat poate prea tarziu de la CNI, dar cel mai mult regret ca am acceptat bani pe care nu i-am pretins, pentru care nu am promis nimic, suma pe care am dat-o mai departe. Am dat chiar mai mult decat am primit. Asa au stat lucrurile", a spus Topoliceanu.Fosta sefa a CNI a spus ca niciun obiectiv de investitii nu s-a realizat la initiativa ei, ci doar prin hotararea Elenei Udrea."Sunt constienta ca trebuie sa platesc pentru ce am facut. Toata povestea asta, cu recunoasterea care mi-a adus oprobriul public ca sunt turnatoarea prietenei mele, a pornit de la faptul ca eu nu am vrut sa platesc pentru mai mult decat am facut. Niciun singur obiectiv de investitii de la CNI nu s-a facut la initiativa mea, niciun ordin de incepere a lucrarilor nu dadeam decat la hotararea Elenei Udrea... Declaratia mincinoasa a domnului Dorin Cocos pot sa o inteleg, stiu ca exista niste relatii de afaceri, sentimentale la momentul acesta, uman pot sa inteleg acea declaratie. Va rog sa aplicati o pedeapsa corecta", a incheiat Topoliceanu, precizand ca este de acord cu munca in folosul comunitatii.Fostul ministru al Economiei Ion Ariton, acuzat de participatie improprie la abuz in serviciu si folosire a influentei in scopul obtinerii de foloase necuvenite, a spus, in ultimul cuvant, ca se bucura ca e judecat de un complet de femei si le-a urat o primavara frumoasa."Ma bucur ca sunt judecat de niste doamne, va doresc multa sanatate si numai bine toata viata care urmeaza. Nu sunt suparat ca sunt anchetat de niste doamne, si acasa am o echipa. Inca o data va doresc o primavara frumoasa", a spus Ion Ariton in fata instantei.Inalta Curte de Casatie si Justitie a anuntat ca urmeaza sa pronunte o decizie in acest dosar pe 13 martie.Sentinta nu va fi definitiva, putand fi contestata de inculpati si procurori.Dosarul "Gala Bute" a ajuns la instanta suprema in aprilie 2015. Procurorii ii acuza de fapte de coruptie pe fostul ministru al Dezvoltarii Regionale si Turismului Elena Udrea, fostul ministru al Economiei Ion Ariton, fostul presedinte al Federatiei Romane de Box Rudel Obreja, fostul director al Companiei Nationale de Investitii Ana Maria Topoliceanu, fostul asistent personal al Elenei Udrea, Tudor Breazu, fostul consilier al Elenei Udrea, Stefan Lungu, fostul secretar general in MDRT Gheorghe Nastasia si omul de afaceri Dragos Botoroaga.Printre faptele pentru care acestia au fost trimisi in judecata sunt: luare sau dare de mita, abuz in serviciu, complicitate la luare de mita, evaziune fiscala si spalare de bani.Procurorii au aratat in rechizitoriu ca in 24 iunie 2011 a fost incheiat un contract de servicii, atribuit prin negocierea fara publicarea unui anunt de participare, intre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului si SC Europlus Computers SRL, firma lui Rudel Obreja, avand ca obiect prestarea serviciilor de promovare a Romaniei in cadrul evenimentelor desfasurate cu ocazia organizarii Galei Internationale de Box profesionist de catre Federatia Romana de Box. In baza acestui contract, la 1 februarie 2012, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului a efectuat plata serviciilor de promovare in valoare de 8.116.800 lei."Fondurile publice au fost utilizate intr-o modalitate interzisa de lege, respectiv pentru finantarea unui eveniment sportiv organizat de catre o societate comerciala, iar suma achitata in baza contractului constituie in intregime un prejudiciu produs in patrimoniul ministerului. Prin incheierea contractului s-a urmarit in realitate asigurarea fondurilor necesare organizarii galei de box mentionate, iar achizitia de servicii de publicitate a reprezentat doar o justificare formala, pentru care nu exista o nevoie reala a ministerului, cu unicul scop de a da o aparenta de legalitate contractului. Mai mult, contractul a fost atribuit cu incalcarea procedurilor legale de achizitie publica si au fost achizitionate servicii care nu se regasesc printre categoriile de cheltuieli eligibile pentru programele cu finantare europeana", potrivit procurorilor.Anchetatorii au aratat ca, cea mai importanta contributie la savarsirea acestor fapte si la producerea rezultatului apartine Elenei Udrea, care a luat decizia organizarii galei in urma unor discutii informale cu Rudel Obreja, a determinat adoptarea actelor normative care au creat cadrul finantarii evenimentului, a cerut in mod repetat functionarilor din subordine sa se intalneasca cu Obreja pentru a identifica solutii in cazul incheierii contractului si a participat nemijlocit la stabilirea bugetului care urma sa fie alocat de catre MDRT in afara cadrului reglementat de procedura achizitiilor publice.