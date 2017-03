Vaslui: Doi frati si parintii acestora, retinuti pentru tentativa de omor, dupa ce au batut un consatean cu rangile si furcile

Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Vaslui au dispus retinerea pentru 24 de ore a patru membri ai unei familii din comuna Ivanesti, acuzati ca au batut cu salbaticie un vecin, transportat ulterior in stare grava la un spital din Iasi.Doi frati si parintii acestora l-au atacat pe consateanul lor cu rangi si furci, lovindu-l peste corp si cap, provocandu-i leziuni grave, care i-au pus viata in pericol. Conflictul ar fi pornit de la faptul ca victima le-ar fi reprosat agresorilor ca si-au lasat animalele la pascut pe terenul sau."Pe fondul unor tensiuni mai vechi, cei patru au atacat victima si au lovit-o in repetate randuri cu furci si rangi, in special in zona capului. Agresiunea a continuat chiar si dupa ce victima a cazut la pamant, in mijlocul unui drum din sat", a declarat, miercuri, purtatorul de cuvant al Parchetului de pe langa Tribunalul Vaslui, Alice Ruja.Cei patru agresori s-au oprit din a-si lovi victima in urma strigatelor localnicilor.Ulterior, a fost anuntata Politia care, sub coordonarea unui procuror, a inceput cercetarile in acest caz.Anchetatorii au dispus retinerea celor patru membri ai familiei din Gologofta, urmand ca acestia sa fie prezentati in fata instantei, cu propunerea de arestare preventiva pentru tentativa de omor. viewscnt