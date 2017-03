Florian Coldea, audiat la Parchetul General in dosarul privind inregistrarile lui Sebastian Ghita

Potrivit sursei citate, Coldea a fost audiat saptamana trecuta de procurori, in calitate de martor in respectivul dosar.La jumatatea lunii ianuarie, directorul Serviciului Roman de Informatii, Eduard Hellvig, a solicitat presedintelui Klaus Iohannis trecerea in rezerva a generalului Florian Coldea, dupa ce acesta a cerut eliberarea din functie.SRI informa ca motivele pentru care Coldea a facut acest gest 'tin de demnitatea si onoarea militara si de riscul afectarii grave a institutiei'.Totodata, Serviciul Roman de Informatii preciza ca, in urma verificarilor efectuate de comisia constituita potrivit cadrului normativ intern, a fost intocmit un raport care 'clarifica toate aspectele vehiculate in spatiul public' privind activitatea generalului Coldea, dar si 'alte aspecte care tin de activitatile unor cadre ale serviciului care au fost vehiculate public'.SRI a transmis, la acea data, ca investigatia privind afirmatiile din mass-media din ultima perioada a fost "complexa" si 'minutioasa'.'Persoanele verificate au oferit tot sprijinul, au prezentat documentele necesare si au raspuns complet tuturor intrebarilor. In concluzia raportului, prezentat intr-o sedinta a Biroului Executiv al SRI, comisia speciala a precizat ca din activitatea domnului Coldea, supusa verificarii, nu au rezultat elemente care sa se constituie in incalcari ale legii sau normelor interne in vigoare', arata SRI.La inceputul lunii ianuarie, Parchetul General informa ca la Sectia de urmarire penala si criminalistica a fost inregistrat un dosar penal care s-a constituit ca urmare a informatiilor facute publice prin materialul difuzat pe postul Romania TV si in care este redat un dialog intre fostul presedinte Traian Basescu si o alta persoana privind cauze judiciare.Potrivit Biroului de presa al Parchetului General, procurorii s-au sesizat din oficiu in acest caz.