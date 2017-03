SRI: Doi cetateni germani, unul de origine siriana, declarati indezirabili, dupa ce au aderat la ideologia Daesh

Potrivit sursei citate, acestia au parcurs un proces rapid de radicalizare si au aderat la ideologia organizatiei teroriste Daesh, manifestand o predispozitie spre violenta."M.B. si N.R. au derulat activitati de propaganda si indoctrinare religioasa, cu scopul atragerii unor coreligionari din Romania spre ideologia jihadista. Mai mult, pe parcursul sederii in Romania, cei doi au prospectat ideea de a calatori in Siria, cu scopul de a se alatura Califatului Daesh", precizeaza SRI.Dupa cum mentioneaza aceeasi sursa, cei doi au intrat in atentia serviciului in cursul anului 2016."SRI a actionat in scopul prevenirii materializarii amenintarilor la adresa securitatii nationale, rezultate din prezenta si activitatile desfasurate pe teritoriul Romaniei de catre cetatenii straini", se mai arata in comunicat.Serviciul aminteste ca are ca prioritate majora prevenirea oricaror riscuri si amenintari pe profil antiterorist, cooperand constant in acest sens cu celelalte institutii din cadrul Sistemului National de Prevenire si Combatere a Terorismului, precum si cu partenerii externi."Urmare a masurilor specifice intreprinse de catre Serviciul Roman de Informatii in cooperare cu Parchetul de pe langa Curtea de Apel Bucuresti si Inspectoratul General pentru Imigrari din cadrul Ministerului Afacerilor Interne si ca urmare a sesizarii Curtii de Apel Bucuresti, de catre organele abilitate (...) s-a dispus declararea ca persoane indezirabile pentru Romania a doi cetateni germani, M.B. si N.R., unul dintre ei de origine siriana, pentru o perioada de 10 ani", adauga comunicatul.Potrivit unor oficiali apropiati anchetei, cei doi erau soti si sotie si locuiau in Cluj, unde erau studenti la Facultatea de Medicina. Barbatul era cetatean german de origine siriana, iar femeia era germana.