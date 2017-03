DNA: Un avocat care apara un procuror acuzat de trafic de influenta a propus unui martor sa-si schimbe declaratia

Din ordonanta privind masura controlului judiciar intocmita de procurori a rezultat ca, in cauza, exista date si probe care contureaza urmatoarea stare de fapt:"La data de 7 decembrie 2016, inculpatul Avram Adrian, in calitate de avocat si aparator ales al inculpatului Balaican Vasile (trimis in judecata de catre D.N.A. - Serviciul Teritorial Constanta pentru savarsirea infractiunii de trafic de influenta) l-a abordat pe inculpatul Dimoftache Razvan, caruia i-a propus o intelegere frauduloasa, de natura a determina pronuntarea unei solutii favorabile ambilor inculpati.Astfel, inculpatul Avram Adrian i-a propus lui Dimoftache Razvan sa-si schimbe declaratiile date in fata procurorilor in sensul de a declara in instanta ca suma de 500 de euro remisa fostului magistrat Balaican Vasile nu reprezenta pretul traficarii influentei, ci un imprumut anterior.In opinia inculpatului Avram Adrian, in conditiile in care ambii inculpati ar fi declarat ca suma remisa reprezinta un imprumut restituit, se puteau obtine solutii de achitare.Aceasta precizare a fost facuta dupa ce inculpatul Avram Adrian, practician al dreptului, a afirmat ca a studiat dosarul si prevede ca se va ajunge la condamnari. De asemenea, acesta a precizat expres ca este necesar ca ambii inculpati sa isi insuseasca teza mincinoasa a imprumutului.Ulterior, in alte doua randuri, inculpatul Avram Adrian i-a transmis expres lui Dimoftache Razvan ca este bine sa isi insuseasca apararea formulata de Balaican Vasile, in sensul ca banii dati acestuia din urma au reprezentat un imprumut si nu pretul traficarii influentei."