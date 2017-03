Autoritatea pentru protectia copilului a primit anul trecut peste 900 de sesizari privind cersetoria in randul minorilor

In 2016, la nivel national, la ANPDCA au fost inregistrate 10 sesizari privind cersetoria in randul copiilor, iar la Directiile Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului din judetele tarii si din sectoarele Capitalei, au fost inregistrate, in total, 927 de sesizari.De asemenea, conform datelor transmise News.ro, in perioada 1 ianuarie - 15 februarie 2017, au fost trimise 122 de sesizari la ANPDCA si DGASPC.