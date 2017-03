Expert Forum: Ar fi benefica pentru toata lumea o discutie deschisa bazata pe o analiza obiectiva despre succesele si insuccesele DNA si a celorlalte parchete

ONG-ul cere, de asemenea, inainte de modificarea Constitutiei, respectarea celei existente, respectiv: OUG-uri doar pentru urgente, un Avocat al Poporului independent, separatia puterilor in stat si control civil pe Servicii."Trebuie intarite mecanismele de control, altele decat raspunderea penala. Faptul ca celelalte forme de raspundere si control nu functioneaza optim submineaza buna guvernare", arata Expert Forum, in acest raport, in care se cer si "solutii reale pentru problemele sistemului penitenciar si pentru cele ale sistemului de probatiune", cu "termene clare, alocari bugetare, responsabilitati".Expert Forum considera ca "ar fi benefica pentru toata lumea o discutie deschisa bazata pe o analiza obiectiva despre succesele si insuccesele DNA si a celorlalte parchete care gestioneaza cazuri de coruptie. Ar fi preferabil ca o astfel de discutie sa se desfasoare in tara pentru a evita exportarea conflictelor interne in forurile europene". Insa "ar fi preferabil ca o astfel de discutie sa se desfasoare in tara pentru a evita exportarea conflictelor interne in forurile europene", potrivit sursei citate.In acest context, "recenta decizie a CCR prin care se constata existenta unui conflict juridic de natura constitutionala intre DNA si guvern poate sa aduca lamuriri suplimentare cu privire la acest subiect".De asemenea, Expert Forum recomanda intarirea institutiilor si a mecanismelor de control (reglementatori, Curtea de Conturi, corpuri de control din ministere).Raportul complet poate fi citit in documentul atasat.