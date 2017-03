Vasile Turcu ar fi incercat sa se sinucida - surse / Omul de afaceri e la Spitalul Floreasca, medicii incearca sa-l resusciteze

Sursele judiciare au precizat ca Vasile Turcu a fost gasit de o persoana din familia sa, dupa ce a incercat sa se spanzure.Vasile Turcu a fost dus la Spitalul de Urgenta Floreasca, unde medicii incearca sa il resusciteze.Purtatorul de cuvant al Spitalului de Urgenta Floreasca, Bogdan Oprita, a declarat pentru News.ro ca Vasile Turcu este in Sectia de Terapie Intensiva, in stop cardio-respirator, resuscitat. Politia Capitalei a deschis in acest caz un dosar."In urma cu aproximativ o ora, Politia a fost sesizata cu privire la un barbat care ar fi avut o tentativa de suicid. Acesta a fost preluat de catre un echipaj de salvare si transportat la spital. In acest moment, sub coordonarea Parchetului Tribunalului Bucuresti, Serviciul Omoruri efectueaza cercetari in vederea stabilirii conditiilor in care s-a produs evenimentul", a precizat Politia Capitalei.Omul de afaceri Vasile Turcu, in varsta de 62 de ani, si-a vandut, in martie 2011, catre Nicolae Badea toate actiunile detinute la clubul de fotbal Dinamo, retragandu-se astfel oficial din actionariatul echipei din Stefan cel Mare.