Seful PSD spune ca nu are afaceri sau proprietati in Brazilia / Rise Project anunta ca va publica miercuri articolul de investigatii "Dragnea - fortareata din Brazilia"

Intrebat de o jurnalista daca a avut sedinte in Fortaleza, Brazilia, presedintele Camerei Deputatilor a spus: "Nu am avut nicio sedinta in Fortaleza. Sunt sigur. Sedintele le-am tinut aici".Chestionat in continuare daca nu are afaceri in Brazilia, liderul PSD a raspuns iritat ca nu detine nicio proprietate acolo."Doamna, eu nu am nicio afacere in Brazilia, nu am nicio proprietate in Brazilia. E o legenda care circula de foarte multi ani. Daca dumneavoastra sau altii imi gasiti acolo proprietati, va promit ca le donez", a precizat Liviu Dragnea.La insistentele jurnalistei care l-a intrebat daca nu a stat niciodata in Fortaleza la pensiunea domnului Campos, presedintele PSD a spus ca el merge de 11 ani in Brazilia si va continua sa faca acest lucru."Eu merg in Brazilia de 11 ani si va anunt si ii anunt pe toti cei care sunt preocupati de asta ca o sa mai merg. Asa cum am mai mers si in alte locuri din ume, am stat in Brazilia in foarte multe locuri. Brazilia e o tara mare. Nu am facut nimic ilegal. Din cate stiu eu, am avut si inca am dreptul sa circul in aceasta lume, punct", a subliniat liderul PSD.Chestionat de cate ori a stat pe strada Cocotierilor din Fortaleza, Dragnea a afirmat ca nu cunoaste aceasta strada. Intrebat in continuare ce a facut cu cei 4,9 milioane de lei pe care i-ar fi incasat de la Costel Comana, presedintele PSD a spus ironic ca "a cumparat cocotieri".Postarea Rise Project de miercuri: