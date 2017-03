​​FOTO Avioanele F-16 ale Fortelor Aeriene Romane au efectuat prima realimentare in zbor deasupra teritoriului Romaniei

"Operatiunile de realimentare se realizeaza cu un avion cisterna KC-135 Stratotanker, apartinand 100th Air Refueling Wing din cadrul USAFE (United States Air Forces in Europe), avion special destinat pentru realizarea realimentarii in aer a avioanelor cu reactie", scriu Fortele Aeriene Romane pe contul oficial de Facebook. Zborurile de realimentare se executa la o altitudine de aproximativ 7000-10.000 m, atat pe timp de zi, cat si pe timp de noapte. Autonomia de zbor a aeronavelor de lupta F-16 Fighting Falcon este de aproximativ trei ore, iar dupa realimentarea in aer, proces care dureaza cateva minute, timpul de zbor creste cu doua ore.Pilotii romani au primit calificarea pentru realizarea unor astfel de proceduri in cadrul Cursului de trecere pe aeronava de lupta F-16 Fighting Falcon, in Portugalia.Fotografii publicate de Fortele Aeriene Romane: ---Realimentarea in aer este procesul de transfer al combustibilului de aviatie dintr-o aeronava militara special destinata (cunoscuta sub denumirea generica de "aeronava cisterna") si o alta aeronava (ex: de lupta, de transport, de control si supraveghere aeriana - AWACS) care are capacitatea de a fi realimentata in aer, pe timpul zborului.---Desfasurarea unei astfel de operatiuni implica o sincronizare perfecta, intre aeronava care este realimentata,denumita generic "aeronava primitoare", si aeronava cisterna. Pentru a realiza aceasta sincronizare, "aeronava primitoare" trebuie sa se pozitioneze la cativa metri in spatele aeronavei cisterna si mai jos decat aceasta si sa zboare cu aceeasi viteza si inaltime pe tot parcursul procesului de transfer al combustibilului. Atat aeronava cisterna cat si aeronava (sau aeronavele) "primitoare" vor zbura in formatie standard si vor fi permanent sub controlul si monitorizarea structurilor de dirijare ale traficului aerian, responsabile de controlul si siguranta zborurilor in zona sau ruta respectiva.-----Scopul realimentarii in aer consta in cresterea razei tactice de actiune, marirea timpului de zbor (datorita faptului ca aeronava nu mai este nevoita sa se intoarca in baza pentru alimentare), ceea ce conduce la cresterea operativitatii misiunilor de lupta.Operatiunea se realizeaza prin intermediul unui sistem care asigura "cuplarea" aeronavei cisterna cu "aeronava primitoare" si transferul combustibilului. Sistemul este compus in principal din pompe, conducte rigide (sau flexibile) telescopice aflate la bordul aeronavei cisterna, precum si "prize" (cuple) de admisie a combustibilului dispuse pe aeronavele care sunt realimentate.-----Un operator aflat la bordul aeronavei cisterna initiaza transferul combustibilului cand sunt indeplinite toate conditiile necesare de siguranta si are aprobarea pilotului "aeronavei primitoare" pentru inceperea operatiunii. Pe timpul desfasurarii acesteia operatorul trebuie sa mentina o legatura radio permanenta, pe o frecventa radio dedicata atat cu pilotul aeronavei care este realimentata cat si cu echipajul aeronavei cisterna. Acest lucru este necesar pentru a reactiona oportun la orice situatie care ar putea periclita operatiunea si ar impune intreruperea transferul combustibilului si "decuplarea" rapida a celor doua aeronave in deplina siguranta.