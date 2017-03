Petre Roman, la Parchetul General pentru audieri in Dosarul Revolutiei

In iunie 2016, Inalta Curte de Casatie si Justitie a confirmat decizia Parchetului General de redeschidere a urmaririi penale in acest dosar.In aprilie anul trecut, Bogdan Licu, care asigura interimatul functiei de procuror general, anunta redeschiderea anchetei, pe motiv ca solutia de clasare data in octombrie 2015 de Parchetul Militar este netemeinica si nelegala, "fiind adoptata pe baza unor cercetari incomplete, cu ignorarea unor informatii, date si documente esentiale referitoare la evenimentele din 1989, aspecte care au condus la stabilirea unei situatii de fapt incomplete si, sub unele aspecte, eronate, iar, pe cale de consecinta, la o gresita incadrare juridica a faptelor, toate acestea zadarnicind aflarea adevarului si identificarea tuturor faptuitorilor, precum si a faptuitorilor din spatele faptuitorilor".Prin ordonanta din 1 noiembrie 2016, procurorii militari au dispus extinderea urmaririi penale, in rem, sub aspectul savarsirii de infractiuni contra umanitatii.