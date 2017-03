Europa vrea sa se scuture de dependenta de gazul rusesc, dar importurile sunt la maxime record. In ciuda sperantelor puse in importurile de GNL, Rusia va ramane cel mai mare funizor pana cel putin in 2035

Gazprom, monopolul de stat condus de Moscova, a trimis anul trecut o cantitate record de gaz si acopera circa 34% din consumul blocului comunitar.Rusia va ramane cea mai mare sursa de furnizare pana in 2035, a spus saptamana trecuta Royal Dutch Shell, aprecieri asemanatoare fiind facute si de British Petroleum in ianuarie.Parlamentarii europeni s-au declarat hotarati sa diversifice sursele de aprovizionare cu gaz natural lichefiat (GNL) adus cu tankerele din Statele Unite, unde productia a crescut exponential anul trecut. Pana acum, aceste livrari nu au reusit sa se materializeze din cauza lipsei de comenzi ferme si a preturilor mai mari oferite de tari din afara Europei.Per total, livrarile de GNL spre Batranul Continent, facute in principal de Qatar”, au stagnat anul trecut.”, chiar si in conditiile in care cea mai mare parte a cresterii importurilor UE sunt acoperite cu GNL din alta parte, a spus Vladimir Drebentsov, economist sef pentru Rusia si Comunitatea Statelor Independente la sucursala British Petroleum din Moscova.Presedintele consilului de directori al Gazprom, Viktor Zubkov, a reiterat luni ca este de asteptat ca exporturile catre Europa din 2017 sa fie apropiate de nivelul celor de anul trecut.Dar compania ar putea sa se confrunte cu o competitie mai mare din partea GNL vara aceasta in conditiile in care preturile sale pentru gaz, legate de cele ale petrolului, ar putea deveni mai putin atractive fata de cotatiile pietei, potrivit analistilor londonezi ai Energy Aspects Ltd.In Europa va sosi mai mult gaz natural lichefiat incepand cu mijlocul acestui an in conditiile in care noi unitati vor incepe productia in Statele Unite si Australia, marind paleta de optiuni a cumparatorilor.Gazul rusesc va deveni mai scump dupa avansul cu 52%, anul trecut, al pretului sortimentului de petrol Brent. Gigantul rusesc are insa mijloace sa ramana competitiv.Dupa ajustarea formulei de pret din contractele sale de export, Gazprom a diluat influenta preturilor petrolului in favoarea corelarii cu pietele europene de tranzactionare a gazelor, a declarat in octombrie o persoana apropriata producatorului controlat de Kremlin.Acest lucru inseamna ca preturile se vor ajusta daca un flux brusc de gaz din alta parte “depresurizeaza” piata europeana.din cauza declinului natural al campurilor din Marea Nordului si a limitarilor de productie de la campul olandez Groningen, cel mai mare din Europa.“Cred ca ar trebui sa existe spatiu pentru cresteri atat ale GNL cat si ale gazului rusesc”, in conditiile scaderii productiei din Uniunea Europeana si a imbunatatirii cererii, potrivit lui Christopher Haines, sef pentru sectorul petrolului si gazelor la BMI Research.Asta in conditiile in care “preturile gazelor rusesti evolueaza astfel incat sa reflecte preturile europene”, a adaugat el.Orice fluctuatie a livrarilor rusesti catre Europa tinde sa zguduie pietele. In ianuarie 2009, cand disputa Moscovei cu Kievul a afectat furnizarile catre Europa, preturile din Marea Britanie au urcat si cu 27% intr-o singura zi.