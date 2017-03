Grindeanu l-a primit miercuri pe premierul maltez in timp ce din Piata Victoriei se auzeau huiduielile si vuvuzelele protestatarilor

Sorin Grindeanu l-a intampinat pe premierul maltez la intrarea in sediul Guvernului, in tot acest timp auzindu-se huiduieli si sunete de vuvuzele ale celor cativa protestatari aflati dimineata in Piata Victoriei.Dupa momentul protocolar de strangere de maini, cei doi oficiali au inceput convorbirile oficiale.Vizita premierului maltez Joseph Muscat la Bucuresti este prima a unui omolog din mandatul lui Sorin Grindeanu. Imediat dupa discutiile de la Guvern, premierul Republicii Malta este asteptat la Palatul Cotroceni, unde va fi primit de catre presedintele Klaus Iohannis.Din delegatia malteza fac parte ministrul Afacerilor Europene, Louis Grech, precum si ministrul Afacerilor Externe, George Vella.