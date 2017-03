Elena Udrea s-a prezentat la Inalta Curte pentru ultimul termen din dosarul Gala Bute: Nu cred ca se pot da condamnari pentru denunturi mincinoase

"Nu am emotii pentru astazi. Se cer pedepsele, se cere si achitarea. Ma astept ca in acest dosar sa fiu achitata. Nu cred ca se pot da condamnari pentru denunturi mincinoase neprobate timp de doi ani in instanta", a precizat Elena Udrea, la intrarea in sediul Inaltei Curti.Intrebata ce detalii poate aduce in acest caz Felix Tataru, care urmeaza sa fie audiat in calitate de martor, ea a raspuns ca "este un aspect al dosarului care nu are relevanta asupra acuzatiilor".Magistratii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie dezbat miercuri ultimul termen in dosarul "Gala Bute" in care Elena Udrea este acuzata de luare de mita, abuz in serviciu si tentativa la folosirea de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, pentru obtinerea pe nedrept de fonduri europene.La acest ultim termen, judecatorii il vor audia pe Felix Tataru, dupa care procurorul de sedinta si avocatii vor tine pledoariile finale, urmate de ultimul cuvant al inculpatilor.Elena Udrea, fost ministru al Dezvoltarii Regionale si Turismului, a fost trimisa in judecata pe 21 aprilie 2015, fiind acuzata de savarsirea a trei infractiuni de luare de mita, abuz in serviciu si tentativa la folosirea de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, pentru obtinerea pe nedrept de fonduri europene.In dosar au mai fost deferiti justitiei fostul ministru al Economiei Ion Ariton, fostul presedinte al FRB Rudel Obreja, Tudor Breazu - administratorul terenurilor de la Nana detinute de Elena Udrea, Stefan Lungu - fost consilier al lui Udrea, Gheorghe Nastasia - fost secretar general in Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului, Ana Maria Topoliceanu - fost director al Companiei Nationale de Investitii, Dragos Marius Botoroaga - administratorul unei firme.Potrivit DNA, Udrea a coordonat un sistem prin care persoanele cele mai apropiate ei, si anume, Lungu, Topoliceanu, Nastasia si Breazu, au primit, cu stiinta sa, sume de bani de la reprezentantii unor societati comerciale pentru a le garanta plata la timp a lucrarilor finantate de ministerul pe care inculpata il conducea.