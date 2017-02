Europarlamentari PPE: Romania are de castigat in urma CETA, in ceea ce priveste relatiile comerciale directe si indirecte

Romania are de castigat de pe urma acordului de liber-schimb dintre UE si Canada, CETA, atat in ceea ce priveste relatiile comerciale directe si indirecte, cat si din ridicarea vizelor, ce insoteste acest tratat, au declarat in cursul unei intalniri, la Bruxelles, europarlamentari romani din PPE, potrivit News.ro.Europarlamentarul PPE Iuliu Winkler a subliniat ca, in prezent, relatiile comerciale din Romania si Canada sunt foarte modeste, dar ar putea sa creasca. In acest sens, el a indemnat Ministerul Economiei sa trimita niste consilieri comerciali in Canada."Din pacate, noi am pierdut o relatie economica pe care o aveam cu Canada extrem de buna, care era pe tot ce insemna domeniu nuclear. Aveam acorduri de transmitere a tehnologiei, aveam si noi intreprinderi care faceau particele din ceea ce se cheama tehnologica nucleara Cernavoda", a amintit Theodor Stolojan in marja intalnirii.Winkler a insistat si pe efectele indirecte pentru Romania ale acordului dintre UE si Canada. "Primii comerciali ai Romaniei sunt Germania, Italia, Franta. Germania este cel mai important jucator pe relatia bilaterala UE-Canada. Deci, daca Germania beneficiaza de efectele acestui acord, probabil si livrarile firmelor romanesti vor creste", a spus el.Un alt beneficiu al CETA pentru Romania il reprezinta reglementarea situatiei vizelor, a explicat Winkler, referindu-se la ridicarea acestora pentru romani in doua etape, de la 1 mai pentru unele categorii si de la 1 decembrie pentru toti cetatenii.Europarlamentarul PPE a precizat ca in CETA apare si chestiunea recunoasterii reciproce a calificarilor, un aspect foarte important pentru tara noastra, in conditiile in care majoritatea romanilor care se afla in tara nord-americana reprezinta forta de munca inalt calificata.