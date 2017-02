Citeste pe Stirile ProTV

S-a ajuns in aceasta situatie dupa ce Ministerul Mediului a anuntat ca are in lucru mai multe variante pentru inlocuirea taxei de mediu eliminata de la 1 februarie. Pe lista ar fi o vigneta sau un sticker color, lipit pe parbriz, care sa faca diferenta intre nivelul de poluare al masinilor.