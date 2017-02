Protestele din Romania au impresionat C.E. si au fost o dovada ca poporul roman crede in valorile UE

"Bineinteles, iti atrage atentia cand vezi reactia de la Bucuresti si din toata tara", a spus un oficial din Comisia Europeana pentru News.ro. Insa, nu manifestatiile au fost cele care au determinat Comisia sa reactioneze cu fermitate, ci masurile Guvernului, a subliniat el.Timmermans considera ca protestele de la Bucuresti au fost o "dovada a democratiei europene si a cetatenilor care cred in valorile europene si idealurile europene", a spus oficialul. "Pentru el, este un semnal ca oamenii cred in valorile UE, in transparenta, in democratie si in lupta impotriva coruptiei, deci este ceva a fost remarcat la Bruxelles", a insistat sursa citata.Oficialul a afirmat ca, desi Comisia era la curent cu intentiile Guvernului de modificare a Codurilor Penale inainte de adoptarea Ordonantei de Urgenta 13 si urmarea situatia, protestele au impresionat Bruxelles-ul.El a salutat faptul ca, atat Guvernul roman, cat si protestatarii au apreciat faptul ca atat presedintele C.E., Jean-Claude Juncker, cat si vicepresedintele Franck Timmermans au transmis un mesaj politic puternic prin declaratia comuna de pe 1 februarie, privind situatia din Romania."In ceea ce priveste imaginea de ansamblu, venim din contextual MCV (...), am avut cel mai recent raport MCV cu o saptamana inainte ca rapoartele sa fie adoptate de Guvern si exista deja o idee ca acest lucru (modificarea codurilor penale) urmeaza, a existat o mentiune in raport ca progresele trebuie sa fie ireversibile si ca vom acorda atentie sporita oricaror pasi care pot marca un regres in acest sens", a pus oficialul situatia in context."Raportul a fost foarte pozitiv pentru Romania anul acesta si a precizat ca, acum, avem in spate trei sau patru ani de progrese bune in lupta anticoruptie. Bineinteles, nu s-a incheiat inca si avem o serie de obiective care trebuie indeplinite. Dar o schimbare anul acesta a fost ca am inclus in raport recomandari clare pentru a fi facuti pasi pentru a declara obiectivele indeplinite", a explicat el, subliniind ca C.E. a indicat, astfel, clar care este calea pentru ridicarea MCV.Oficialul a dat asigurari ca ramane in vigoare termenul de inchidere a MCV pana in octombrie 2019, cu conditia ca Romania sa indeplineasca toate criteriile. Acest termen a fost prezentat de presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker.Europarlamentara ALDE Renate Weber a precizat ca a fost intrebata despre proteste, dar nu si despre ordonanta in sine. "Oamenii nu intrebau despre ordonanta, ca nu neaparat, dar cand vezi, totusi, protestele acestea, lumea intreaba. O data pentru ca li se parea ceva romantic. Repet, este interesant ca, din punctul de vedere, cel putin aceasta este opinia mea, al imaginii Romaniei, a capatat o aura romantica", a explicat ea."Acum se mira si ei un pic, dar de ce mai dureaza, asta nu inteleg. Si nu am cum sa le explic, pentru ca nici eu nu inteleg", a adaugat ea."Aici important a fost, frumos pentru ei si interesant a fost cum a iesit lumea in strada si cat de multi, si cum a continuat si mai ales ca totul era facut, repet, romantic, revolutionaro-romantic", a afirmat europarlamentarul ALDE.Ea a precizat ca a fost intrebata, chiar luni, daca Guvernul mai rezista si ca interlocutorii sai au fost mirati. Colega sa, Norica Nicolai, a explicat ca aceasta intrebare este justificata de precedentul creat la protestele de dupa tragedia de la Colectiv. Ea a subliniat, insa, ca nici presedintele francez Francois Hollande nu a plecat dupa protestele privind reforma de pe piata muncii.¬