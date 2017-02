Comisia de Cultura din Camera Deputatilor a votat pentru declararea zilei de 27 martie sarbatoare nationala. Votul final, in plen

Initiatorul, prezent la sedinta, a aratat ca ziua de 27 martie 1918 este una dintre cele mai semnificative din istoria poporului roman."Mi s-a parut absolut firesc ca odata ce ne apropiem de marcarea celor 100 de ani de la Marea Unire sa acordam si sa dam un semnal politic si un gest politic cu o anumita incarcatura acestei zile, pentru ca ziua de 27 martie reprezinta de fapt primul pas spre Marea Unire din 1918, Basarabia fiind prima provincie care a facut pasul spre reintregirea tarii. Si cred ca in contextul actual se impune sa acceleram aceasta procedura, pentru ca inclusiv in aceasta luna vom marca cei 99 de ani de la Unire", a argumentat Eugen Tomac.Potrivit acestuia, dincolo de discutiile politice interne, un astfel de mesaj din partea politicienilor trebuie sa se bucure de o actiune unitara.Secretarul de stat din Ministerul Culturii Alexandru Oprean a aratat ca actualul ministru al Culturii, Ionut Vulpescu, a sustinut, in mandatul anterior, acest proiect legislativ, "ceea ce face acum".Presedintele Comisiei de cultura din Camera Deputatilor, Gigel Stirbu, a precizat ca nu exista niciun repros la adresa proiectului de lege din partea Consiliului Legislativ. "Am un punct de vedere personal - ar fi strigator la cer ca Parlamentul sa se opuna la o astfel de initiativa", a spus el."Basarabia nu este parte a Romaniei. Nu ar fi mai larg sa sarbatorim basarabenii de pretutindeni decat o zona care nu mai este acum a Romaniei?", a intervenit deputatul USR Iulian Bulai."Domnul deputat a ridicat problema daca nu ar fi oportun sa se instituie o zi a basarabenilor. Sigur ca e un subiect care poate fi discutat si de cei care doresc sa promoveze un asemenea subiect. Cu riscuri multiple si cu multe subtilitati, o pot face. Eu vreau sa pun in valoare un eveniment istoric care s-a produs acum 99 de ani, intr-un context extrem de delicat si care vizeaza un teritoriu romanesc unde peste 85% din populatie si astazi vorbeste limba romana, unde majoritatea populatiei studiaza in scoli in limba romana si, pentru ca avem in fata doua realitati istorice pe care trebuie sa le judecam cu sange rece si fara patima - si anume daca vrem sa ramanem in logica pe care au hotarat-o Hitler si Stalin atunci cand ne-au separat sau daca vrem sa gandim intr-o perspectiva a corectarii acestei mari nedreptati. Eu cred ca Parlamentul poate da acest semnal prin instituirea acestei zilei nationale a unirii Basarabiei cu Romania", a raspuns Eugen Tomac.Potrivit acestuia, decizia din 1918 a fost luata democratic, de Parlamentul de atunci - Sfatul Tarii si nu trebuie amestecat cu alte teme legate de teritorii care au apartinut statului roman."Aici discutam strict de un tinut locuit de romani, cu un istoric foarte clar atasat de tot ceea ce inseamna identitate si spiritualitate romaneasca, un tinut care din punct de vedere administrativ a avut o evolutie foarte clara si la un moment dat a optat pentru unificarea cu Romania printr-o decizie democratica si recunoscuta la nivel international", a completat Tomac.Proiectul de lege, care urmeaza sa intre in plen, a primit vot favorabil din partea senatorilor, Camera Deputatilor fiind decizionala in acest sens. El a fost depus la Parlament in legislatura trecuta.