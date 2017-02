Acciza pentru tigari se ieftineste incepand cu 1 aprilie 2017, potrivit unui ordin al ministrului Finantelor, Viorel Stefan, publicat in marti in Monitorul Oficial. Noul cuantum va fi de 329,222 lei/1.000 de tigarete, in scadere fata de actualul cuantum de 334,17 lei/1.000 de tigarete.Precedentul cuantum fusese stabilit in 19 decembrie 2016 si era valabil pana la 31 martie anul acesta.