Facultatea de Istorie a Universitatii din Bucuresti reclama poluarea fonica creata de "Festivalul Iubirii" si ii cere primarului Firea sa ia masuri

"Facultatea de Istorie a Universitatii din Bucuresti, institutie de traditie si elita a invatamantului superior romanesc, este supusa unei constante poluari fonice care impiedica derularea normala a procesului didactic si academic", spun profesorii, explicand faptul ca in urma amenajarilor urbanistice din Piata Universitatii, spatiul din zona statuilor, aflat in fata cladirii simbol a Universitatii, a devenit treptat spatiu de desfasurare a unor evenimente de divertisment de tipul targurilor si festivalurilor."Prin aceasta scrisoare deschisa redactata de catre noi, profesorii Facultatii de istorie, va semnalam efectul negativ pe care aceasta transformare il are asupra desfasurarii procesului didactic in cea mai importanta institutie de invatamant superior din Romania", se arata in scrisoare.Profesorii precizeaza ca activitatea didactica a Facultatii de Istorie se desfasoara de luni pana vineri in intervalul orar 8:00-20:00 si sambata intre orele 8:00-16:00 si include cursuri, seminarii, consultatii, cercuri stiintifice si conferinte. De asemenea, studentii au la dispozitie sala de lectura a bibliotecii de specialitate, deschisa luni-vineri intre 8:00-19:00 si sambata 8:00-14:00."De cateva zile suntem in imposibilitatea de a ne desfasura activitatea datorita poluarii sonore constante creata de 'Festivalul Iubirii', organizat in acest moment in Piata Universitatii. Repetitiile, concertele, fondul muzical ambiental acopera orice alta actiune desfasurata in facultate, facand imposibila activitatea noastra de profesori si determinand o stare de stres si agitatie atat in randul studentilor cat si al profesorilor si blocarea procesului didactic. Este o situatie cu care ne-am confruntat si in cursul anului trecut cu ocazia unor evenimente similare si pe care am semnalat-o prin numeroase plangeri la Directia de Mediu a Primariei si la Politia locala, ramase fara rezultate", scriu profesorii Facultatii de Istorie.Semnatarii ii cer primarului sa interzica desfasurarea de evenimente in timpul saptamanii inainte de ora 20:00, si in sambata inainte de ora 16:00."Va solicitam luarea de urgenta a masurilor de interzicere a oricaror activitati sonore desfasurate in timpul saptamanii pana in ora 20.00 si sambata pana in ora 16.00 si, prin aceasta, respectarea actului educational pe care Universitatea din Bucuresti il are ca misiune inca de la fondarea sa in 1864", incheie autorii documentului.