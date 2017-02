Adrian Tutuianu: Exista un protocol semnat intre SRI si Parchetul General, in 2009

Acesta a preciza ca acest protocol are la baza legile 14/1991, 51/92, codul de procedura penala, legile de organizare a DNA, DIICOT , si legea 78/2000, adaugand ca "exista hotarari CSAT din 2004 si din 2006 care prevedeau cooperarea dintre SRI si Ministerul Public".La intrebarile ziaristilor legate de domeniul cooperarii dintre SRI si Parchetul General, Tutuianu a precizat ca a intrebat si el acest lucru si a fost informat ca vizeaza cooperarea pentru "activitatea de valorificare a informatiilor" legate de siguranta nationala, actele de terorism, amenintari la adresa securitatii nationale si "alte infractiuni grave".Potrivit lui Adrian Tutuianu, "activitatea SRI a urmarit asigurarea indeplinirii atributiilor prevazute de art 91 si 98 din vechiul cod de procedura penala", respectiv interceptare si inregistrare de convorbiri, comunicari electronice, inregistrari ambientale, localizare prin GPS, inregistrare imagini etc.Intrebat despre existenta unor "echipe operative mixte", Tutuianu a mentionat ca "intrebat si acest lucru" si a fost asigurat ca "activitatea lucratorilor din SRI s-a limitat la atributiile prevazute de codul penal si codul de procedura penala".Intrebat de asemenea daca a exista un protocol intre SRI si DNA, Tutuianu a precizat ca "DNA e o structura a acestui parchet", iar aceste protocoale "au functionat pana anul trecut cand a fost publicata decizia CCR" care interzicea folosirea tehnicii SRI pentru monitorizari facute de procurori.Adrian Tutuianu a vorbit si despre faptul ca "SRI a putut obtine si informatii privind infractiuni de drept comun pe care are obligatia sa le transmita organelor de cercetare penala", in virtutea legilor.Seful comisiei SRI a subliniat ca aceste protocoale nu pot fi "declasificate oricum", in conditiile in care "unele au termene legale, altele implica mai multe parti si ar trebui o decizie comuna" pentru acest lucru.In plus, "e consacrata regula ca declasificarea nu se poate face cand exista riscul sa nu fie protejate surse, tehnici specifice de obtinere a anumitor informatii si protejarea intereselor de securitate nationala", a adaugat Adrian Tutuianu.La inceputul declaratiei, acesta a mentionat ca SRI a incheiat protocoale incepand cu 1992 cu institutii precum Ministerul de Interne, Apararii, SIE, STS, SPP, ministerul Justitiei, Transporturilor, Comertului sau Sanatatii, in baza legilor existente."In urma analizei realizate la SRI din dispozitia dl Hellvig s-a constatat ca unele documente de cooperare nu mai corespund realitatilor juridice si nu se mai coreleaza cu modificarile legislative iar altele si-au atins obiective", iar seful SRI a decis "denuntarea tuturor protocoalelor aflate in aceasta situatie, cu notificarea semnatarilor", "inclusiv a celor din Ministerul Justitiei care nu mai corespunde criteriilor de actualitate", a mai spus Tutuianu.