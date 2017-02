Ministrul Apararii, intalnire cu ambasadorul Olandei in Romania. Au fost discutate "posibile cai de crestere a cooperarii tehnico-militare"

"Ministrul Gabriel Les a subliniat importanta si trendul ascendent al colaborarii in domeniul apararii si a multumit pentru contributia Olandei la eforturile de realizare a prezentei avansate a NATO in Romania, mentionand sprijinul concret pentru operationalizarea brigazii multinationale de la Craiova", transmite MApN intr-un comunicat."A fost discutata nevoia de consolidare a activitatilor concrete de cooperare in domenii specifice pentru ambele armate, cum sunt exercitiile si activitatile de pregatire in comun, cresterea interoperabilitatii in cadrul NATO, precum si posibile cai de crestere a cooperarii tehnico-militare", transmite MApN.Oficialul olandez, potrivit comunicatului MApN, a exprimat interesul pentru intensificarea dialogului strategic pe teme actuale de securitate, inclusiv cu implicarea societatii civile si a mediului de afaceri din cele doua tari, armonizarea pozitiilor in cadrul NATO si UE pe principalele subiecte de pe agenda, respectiv postura de aparare si descurajare a Aliantei si implementarea Strategiei Globale a UE in domeniile securitatii si apararii.Intalnirea Ministrului Apararii cu ambasadorul olandez la Bucuresti vine pe fondul situatiei incerte a achizitiei corvetelor multifuntionale ce ar fi trebuit sa fie construite la Galati, in santierul naval Damen - companie olandeza.Chiar marti, in discursul sustinut la conferinta de bilant pe 2016 a MApN, ministrul Les a omis achizitia corvetelor multifunctionale din randul principalelor obiective in domeniul inzestrarii pentru anul 2017."Ca principale obiective de inzestrare, as vrea sa punctez: programul 'Avion multirol', transportorul blindat pentru trupe 8x8, radarele tridimensionale cu distanta mare de descoperire, sisteme de rachete antitanc portabile, autoturisme de teren si platforme de transport multifunctionale", a declarat Les.