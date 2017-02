OUG 13, subiect la Olimpiada de Engleza: Elevilor li s-a cerut sa evalueze posibilele consecinte asupra securitatii tarii. Ministrul Educatiei: Subiectul este inadecvat

"Legat de subiectul de la Olimpiada de engleza, este o olimpiada locala la nivelul unei scoli. Profesorii de acolo au considerat ca este un subiect potrivit pe care sa il dea la acest concurs. Noi am analizat la nivelul ministerului in cursul zilei de ieri (luni, n.r.) prin inspectorii nostri de specialitate de limba engleza si am ajuns la concluzia ca subiectul ca atare nu este unul relevant pentru domeniul respectiv si este inadecvat. Se puteau da si alte texte", a declarat marti Pavel Nastase, potrivit News.ro.Cel de al treilea subiect al testului primit de elevii din liceul bistritean le cerea acestora sa explice, intr-un eseu, cum Ordonanta 13 poate afecta securitatea nationala. "Pornind de la textul de mai jos, scrie un editorial in care sa interpretezi aceasta chestiune controversata si sa evaluezi cum consecintele unei asemenea decizii ar putea afecta securitatea tarii tale. Argumentatia ta va avea o lungime de 200-250 de cuvinte", este enuntul subiectului, potrivit EuropaFM Textul a avut drept punct de plecare un articol publicat de cotidianul britanic "The Guardian" despre planurile Guvernului "de a dezincrimina anumite infractiuni si de a gratia anumiti detinuti prin ordonante de urgenta", precum si despre manifestatiile antiguvernamentale.Subiectul a starnit critici din partea asociatiilor de parinti dar si a celor ale elevilor."Si la subiectul de la omipiada de engleza am ramas stupefiati, subiectul este halucinant, nu stim cum se poate ajunge la redactarea unui astfel de cerinte. Care va trebuie sa fie competenta elevului? Chiar nu pot sa imi dau seama ce a fost in capul acestor profesori cand au redactat subiectele. Sper ca prin ce a hotarat acum ministerul, sa se regleze aceste lucruri. Speram sa nu avem surprize nici la evaluarea nationala nici la bacalaureat", a declarat Iulian Cristache, presedintele Federatiei Asociatiilor de Parinti, potrivit EuropaFM.Alexandru Manda, presedintele Asociatiei Elevilor din Constanta, a declarat pentru Mediafax ca subiectul este exagerat si inadecvat pentru olimpiada de limba engleza, si ca este mult prea devreme, la o luna de la evenimente, ca OUG sa fie subiecte de teste scolare.Amintim ca si elevii de clasa a XII-a din judetele Prahova, Cluj si Bistrita-Nasaud care au participat la Olimpiada la Limba si literatura romana au primit un subiect care a starnit controverse. Elevilor li s-a cerut sa-si imagineze ca sunt personajul ce colecteaza taxele de la taranii din romanul "Morometii" si sa redacteze un referat (raport scris) adresat conducerii de partid prin care denunta "calitatea de element dusmanos a lui Ilie Moromete"In urma celor doua controverse, Ministerul Educatiei a decis ca, incepand cu anul scolar 2017-2018, subiectele pentru etapele judetene sa fie elaborate de specialistii din grupurile de lucru din Ministerul Educatiei, si nu de comisii la nivelul scolii, respectiv la nivel judetean, cum se practica pana acum.