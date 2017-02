Copiii diagnosticati cu sindromul Down vor beneficia in continuare de insotitor

Ministerul Sanatatii precizeaza ca, in urma aprobarii actului normativ de astazi, "au fost modificate si completate criteriile pentru incadrarea in grad de handicap grav a urmatoarelor afectiuni din categoria bolilor genetice, respectiv sindrom Down, fibroza chistica si epidermoliza buloasa, astfel incat sa fie mentinute drepturile pe care acesti copii le-au obtinut anterior."Reprezentantii Ministerului Sanatatii si cei ai Ministerului Muncii, precum si cei ai comisiilor din specialitatile genetica, pediatrie, pneumologie, neurologie pediatrica si psihiatrie pediatrica ale Ministerului Sanatatii au reanalizat criteriile prevazute in Ordinul nr. 1306/1883/2016, care restrictionau accesul unor copii cu boli genetice grave la asistenta permanenta acordata de un asistent personal/insotitor."In ceea ce priveste incadrarea in grad de handicap grav a copiilor diagnosticati cu sindromul Dravet, mentionam faptul ca aceasta afectiune este una neurologica cu determinare genetica si, astfel, criteriile sunt mentionate la capitolul I - boli neurologice, din Ordinul 1306/1883/2016 (care au fost si raman in vigoare), unde se precizeaza ca epilepsiile rezistente la tratament, sindromul Dravet si sindroamele epileptice cu crize epileptice zilnice sau mai mult de 3 crize/saptamana sunt considerate cu afectare functionala completa si se incadreaza in gradul de handicap grav, ceea ce implica dreptul la insotitor permanent", arata Ministerul Sanatatii, intr-un comunicat.Documentul semnat astazi va fi publicat in Monitorul Oficial si va produce efecte imediat, mai precizeaza Ministerul Sanatatii.Mai multe organizatii neguvernamentale au atras atentia, recent, ca prin Ordinul 1306/1883/2016, emis de fostii ministrii Vlad Voiculescu si Dragos Paslaru, copiii cu sindrom Down ar fi putut ramane fara drept la insotitor.