Judecatoarea Camelia Bogdan: Este posibil ca si CCR sa imixtioneze in actul de justitie, prin decizia de luni

Judecatoarea a mai afirmat ca "exista legi prin care s-au sifonat bani de la bugetul de stat. Nu este prima data cand se intampla in Romania."Camelia Bogdan a subliniat, de asemenea, ca "daca se constatat ca se incearca dezincriminarea unei infractiuni de catre o persoana in favoarea unei cunostinte, trebuie incurajata anchetarea. Aceste aspecte trebuie lamurite de organele de urmarire penala."Judecatoarea Camelia Bogdan, cunoscuta pentru faptul ca l-a condamnat la 10 ani de inchisoare cu executare pe Dan Voiculescu in dosarul ICA, a fost exclusa din magistratura printr-o decizie a Consiliului Superior al Magistraturii, pe data de 8 februarie.Hotararea Sectiei pentru judecatori a CSM nu este definitiva, putand fi atacata la instanta suprema.Decizia CSM a venit in urma unei sesizari depuse de Grupul de Investigatii Politice (Mugur Ciuvica) si Fundatia pentru Apararea Cetatenilor impotriva Abuzurilor Statului (FACIAS - controlata de Dan Voiculescu).Camelia Bogdan a anuntat ca va contesta hotararea atat la instanta suprema, cat si la CEDO, daca va fi necesar, si ca a discutat deja cu doua case de avocatura care sa o reprezinta.