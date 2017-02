Clasa pregatitoare 2017 17.721 de cereri, depuse in prima zi de inscriere in invatamantul primar

16.347 cereri (92,2%) vizeaza copiii cu varsta de 6 ani, impliniti inainte de data de 1 septembrie 2017;

1.374 de cereri (7,8%), copiii cu varsta de 6 ani (impliniti incepand cu data de 1 septembrie 2016).

Potrivit datelor inregistrate in sistem, in prima zi de inscriere, pana la ora 18:00, au fost depuse 17.721 de cereri. Dintre acestea:In prima etapa, parintii sau tutorii legali isi pot inscrie copiii pana in data de 16 martie, inclusiv. Cererile-tip se pot completa online sau la unitatea de invatamant in care parintele doreste inscrierea copilului. Validarea cererilor-tip completate online se face zilnic, in intervalul orar 8:00 - 18:00 (luni-vineri), respectiv 9:00 - 13.00 (sambata).In zilele de 22 si 23 martie, vor fi afisate, atat in unitatile de invatamant, cat si pe site-urile acestora si ale inspectoratelor scolare judetene/al municipiului Bucuresti, candidatii inmatriculati, informatii privind numarul locurilor ramase libere si lista copiilor neinscrisi dupa prima etapa.A doua etapa de inscriere va avea loc in perioada 24 -30 martie. Rezultatele finale vor fi afisate in data de 6 aprilie. Intre 7 - 13 aprilie, inspectoratele scolare vor solutiona toate cazurile nerezolvate dupa finalizarea celei de-a doua etape de inscriere.