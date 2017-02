Vicepresedintele AAR: Atentie, aparatura de securitate expira in 2018 pe majoritatea aeroporturilor din tara

''Atentie, expira aparatura de securitate aeroportuara de pe majoritatea aeroporturilor in 2018. Nu mai da CNCAN-ul aviz pentru functionarea lor. Luati-va masuri, informati consiliul de administratie, consiliile judetene ca aceasta aparatura expira si nu va mai putea fi folosita. Daca se trece la controlul manual al pasagerilor inseamna intarzierea curselor extraordinar de mult'', a declarat Pasc, la deschiderea oficiala a reuniunii.Avertizarea a facut-o mentionand, totodata, ca exista posibilitatea de a se interveni inopinat prin hotarare de guvern, fara ca aeroporturile sa aiba timp si fondurile necesare achizitionarii de aparatura.''Sa nu ne trezim ca apare o hotarare de guvern, cum a mai aparut, ca toate aeroporturile trebuie sa-si reinnoiasca aparatura de control securitate aeroportuara si ca trebuie sa cumpere anumite aparate. Bani de unde? La noi, Consiliul Judetean a inteles si a scos vreo 12-13 miliarde de lei de am reusit sa reinnoim toate aparatele antitero. Atacati problema din timp pentru ca anul 2018 bate la usa. Mare atentie la aparatura pe care o achizitionati. Dumneavoastra trebuie sa va pregatiti si cu aparatura, cat si cu toate masurile ce se iau de la aerogara pana la aeronava si invers. Colaborare si iar colaborare'', a subliniat organizatorul reuniunii, Gheorghe Pasc, director general al Aeroportului International Oradea.Remus Muresan, auditor de securitate al R.A. Autoritatea Aeronautica Civila Romana (AACR), in calitate de coordonator al acestor reuniuni bianuale, majoritatea organizate la Oradea, a subliniat importanta domeniului securitatii aeroportuare in care Romania se afla, de sase ani, pe primul loc la implementarea masurilor de securitate prevazute in regulamentele europene.''Securitatea aviatiei civile este doar o componenta a intregului sistem si reprezinta un set de obligatii fata de care Romania s-a angajat sa le implanteze. Noi, fata de alte state, suntem un caz fericit, prin rezultatele pe care le avem pe plan international. In sensul ca Romania are dosare inchise cu toate aceste organisme internationale ca urmare a activitatilor de monitorizare ce au avut loc de-a lungul timpul. De ce spun asta? Pentru ca activitatea noastra de aici este un factor alaturi de ceilalti factori care au contribuit la bunele rezultate pe care Romania le-a avut si le are in continuare. De sase ani, Romania este pe primul loc in implementarea masurilor de securitate prevazute in regulamentele europene. Primul stat inspectat de Comisia Europeana, care nu a avut inregistrate neconformitati. Este meritul tuturor, nu numai al autoritatii competente, care arata implicarea pe plan national in acest domeniu'', a spus Muresan.Un numar de 25 de responsabili de securitate ai aeroporturilor din Romania participa, in perioada 28 februarie - 3 martie, la a X-a reuniune de specialitate, organizata la Hotel Continental Forum din Oradea de Asociatia Aeroporturilor din Romania, R.A. Autoritatea Aeronautica Civila Romana si R.A.Aeroportul International Oradea.Obiectivele principale ale intalnirii sunt prezentarea, analizarea si adoptarea noului model de Program de securitate aeronautica al aeroporturilor, organizarea echipelor pentru elaborarea noului model de Plan al managementului situatiilor de criza al aeroporturilor, precum si prezentarea actelor de interventie ilicita produse la nivel mondial in anul 2016.Presedintele Consiliului Judetean (CJ) Bihor, Pasztor Sandor, a subliniat, in deschiderea evenimentului, ca dezvoltarea aeroportului oradean este considerata pe primul loc in Europa, trend pe care administratia judeteana vrea sa-l consolideze. Un aport deosebit la cresterea traficului pe un aeroport il au masurile de securitate, a afirmat seful CJ, precizand ca ''nimeni nu va dori sa activeze pe un aeroport vulnerabil''.Potrivit lui Gheorghe Pasc, in urmatoarea sedinta a Comitetului director al Asociatiei Aeroporturilor din Romania, se va emite, probabil, o hotarare prin care municipiul Oradea va fi desemnat centru de instruire in domeniul securitatii aeroportuare.