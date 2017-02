Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, intrebat daca ia in calcul revocarea din functie a Laurei Codruta Kovesi: Va asigur de faptul ca veti fi primii informati despre o astfel de posibilitate

In ceea ce priveste continuarea anchetei in cazul OUG 13 de catre Parchetul General, Tudorel Toader spune ca fiecare trebuie sa isi indeplineasca atributiile legale.Chestionat in legatura cu declaratiile procurorului general Augustin Lazar, care a anuntat ca Parchetul General va continua ancheta, Tudorel Toader a raspuns ca "Asta inseamna ca eu sa-mi exprim punctul de vedere cu privire la desfasurarea activitatii Parchetului General. Fiecare trebuie sa-si indeplineasca competentele legale."