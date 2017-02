Programul de granturi de excelenta Orizon 2020: Comisia Europeana anunta schimbarea regulilor de salarizare pentru cercetatorii romani

"O solutie a fost gasita la aceasta problema serioasa, facilitand participarea tuturor cercetatorilor din UE la proiectele de cercetare Orizont 2020. Va contribui la reducerea diferentelor salariale intre cercetatorii din proiectele finantate de UE, si in cele din urma va ajuta tarile (UE - nred.) sa isi pastreze acasa cei mai talentati cercetatori. Aceasta masura arata cat de multa importanta acordam promovarii excelentei si eliminarii discrepantelor in materie de inovare" in interiorul Uniunii Europene, a declarat comisarul Moedas cu ocazia anuntarii deciziei oficiale a Comisiei.In esenta, decizia permite plata la nivelul standard din proiectele de cercetare finantate la nivel national, care, in mod paradoxal, prin introducerea regulii "salariului de baza" la nivel european, permiteau o remunerare mult mai interesanta decat proiectele europene, explica europarlamentarul Sorin Moisa, care a adresat o scrisoare pe aceasta tema Presedintelui Comisiei Europene in data de 18 noiembrie 2016.Sorin Moisa (PSD) este, alaturi si Daniel Buda (PNL), unul dintre cei doi europarlamentari romani care au preluat apelul universitatii Babes Bolyai (care a sesizat situatia), trimitand scrisori deschise presedintelui Comisiei Europene Jean Claude Junker.In document, Moisa ii atragea atentia ca, prn regulile stabilite in forma initiala a programului de granturi Orizont 2020, Comisia Europeana incurajeaza, pentru motive birocratice de neinteles, emigrarea elitei tehnice si stiintifice a Romaniei, respectiv indepartarea acesteia de Uniunea Europeana.Europarlamentarul a explicat ca, in Romania, din motive financiare, filosofia de remunerare a cercetatorilor este bazata pe proiecte, salariul de baza al cercetatorilor, in general foarte mic, incurajandu-i pe acestia sa aplice pentru proiecte de cercetare, si a cerut gasirea unei solutii care sa permita plata decenta a cercetatorilor romani. In raspunsul sau din 09 decembrie, Presedintele Juncker a multumit europarlamentarului roman ca i-a adus la cunostinta aceasta "problema importanta", pe care a promis sa o rezolve "in mod rapid si eficient"."Ma bucur ca apelul meu, laolalta cu cel al altor colegi romani, a fost auzit, si Comisia Europeana a gasit, fie si ceva mai tarziu decat ar fi fost ideal, o solutie la aceasta problema pe care ar fi trebuit sa nu o avem din capul locului. Ma bucur ca de acum inainte cercetatorii romani vor putea fi platiti in mod demn, transformand o invitatie la emigrare intr-un motiv de a ramane si a crea acasa, intr-o tara care deja sufera de un sfert de secol o dureroasa hemoragie a elitei sale tehnice, stiintifice, profesionale.", a declarat Sorin Moisa. HotNews.ro relata in luna noiembrie despre diferentele de salarizare dintre cercetatorii romani si colegii lor straini care lucreza la aceleasi proiecte sau proiecte similare finantate de Comisia Europeana prin programul de excelenta in cercetare Orizont 2020.Anul trecut, Universitatea Babes Bolyai a sesizat Comisia Europeana ca o prevedere care vizeaza cuantumul salariilor din granturile de cercetare Orizont 2020, considerate de excelenta, este neechitabila, stabilind pentru profesorii cercetatori roman un tarif de 7 euro pe ora, iar pentru lectori 3 euro/ora, in conditiile in care, pentru acceasi munca in proiecte similare ale aceluiasi program, colegii lor europeni primesc 30, respectiv 20 euro/ora.In pofida apelului, situatia a ramas neschimbata, iar acum cercetatorii romani se gandesc sa renunte la granturile pe care le-au obtinut sau sa le mute la universitati din vestul Europei. Cel mai recent caz s-a inregistrat la Cluj, unde un grup de cercetatori de la Babes-Bolyai a renuntat la un grant de 300.000 de euro, iar altii intentioneaza sa aplice printr-o universitate din Olanda. De precizat ca noile reglementari afecteaza doar cercetarea de stat romaneasca, nu si cea privata unde salariul se stabileste diferit.Consilierul de stat pentru Educatie si Cercetare Ligia Deca a declarat atunci pentru HotNews.ro ca presedintia a luat legatura cu Reprezentanta Permanenta a Romaniei la Uniunea Europeana si ca se incearca obtinerea unei exceptii de la regula pentru Romania, astfel incat salariile cercetatorilor care castiga proiecte finantate prin Orizont 2020 sa fie in acord cu cele pacordate pentru proiectele romanesti de cercetare.Apelul Universitatii Babes - Bolyai a fost preluat de doi europarlamentari romani - Daniel Buda (PNL) si Sorin Moisa (PSD) - care au trimis scrisori deschise presedintelui Comisiei Europene Jean Claude Junker.Intrebarile adresate la acea data de HotNews.ro comisarului Corina Cretu privind situatia cercetatorilor romani si activitatea dumneaei pentru a-i ajuta au ramas fara raspuns.