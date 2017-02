Biologii au anuntat ca, pana la sfarsitul secolului, este foarte posibil ca 50% dintre specii sa se confrunte cu extinctia

Aceasta previziune a fost anuntata in urma unei conferinte care a reunit biologi, ecologisti si economisti. Aceasta a avut loc la Vatican si a avut ca subiect "modul in care salvam lumea naturala de care depindem". Poate parea ciudat faptul ca Biserica Catolica gazduieste un astfel de simpozion, dar Papa Francis a fost extrem de vocal in legatura cu responsabilitatea pe care o planeta de 1,2 miliarde de romano-catolici o are vizavi de protejarea mediului inconjurator fata de schimbarile climatice si distrugere.De-a lungul celor 3,7 miliarde de ani de cand exista planeta Pamant, aceasta s-a confruntat cu cinci evenimente majore de extinctie. Cel mai agresiv dintre acestea, numit "Marea Agonie", a culminat cu extinctia a aproximativ 96% dintre specii, in timp ce ultimul eveniment a marcat disparitia dinozaurilor si aparitia mamiferelor.Cercetorii sunt de parere ca a inceput deja al saselea astfel de eveniment. Insa, se pare ca acesta nu este cauzat numai de clima sau de activitatea geologica, cat si de noi, oamenii.Citeste articolul integral pe iflscience.com