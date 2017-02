Organizatia Mondiala a Sanatatii a elaborat o lista a bacteriilor rezistente la antibiotice

Expertii au avertizat, in mod repetat, ca ne situam in pragul unei "ere post-antibiotice", in cazul in care vor exista infectii care nu vor putea fi tratate cu medicamentele existente.Dr. Marie-Paule Kieny (OMS) a declarat ca rezistenta la antibiotice atinge "proportii alarmante".Tuberculoza nu a fost inclusa in lista elaborata de cei de la OMS, intrucat cautarea de noi tratamente pentru aceasta infectie este deja o prioritate.Lista a fost intocmita in functie de nivelul actual al rezistentei la medicament, ratele de deces la nivel mondial, prevalenta infectiilor in comunitati si efectele bolilor asupra sistemelor de sanatate. Astfel, lista cuprinde trei mari categorii: critic, prioritate ridicata si prioritate medie.Citeste articolul integral pe BBC si vezi lista bacteriilor rezistente la antibiotice.