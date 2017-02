Abonamente de tren de o luna, gratuite, pentru tinerii care doresc sa viziteze Europa - program propus de Siegfried Muresan, negociator-sef al PE, in Bugetul UE pe 2018

Intr-un comunicat de presa remis redactiei, Siegfried Muresan anunta ca a introdus acest program, ce a fost initiat de deputatul european Manfred Weber (PPE), pe lista prioritatilor de negociere pe care le va purta, in calitate de negociator-sef al Parlamentului European pentru Bugetul UE din 2018, cu reprezentantii Consiliului UE (format din ministrii statelor membre) si ai Comisiei Europene (organismul executiv al Uniunii Europene)."Sustin finantarea Programului "Discover EU" din Bugetul UE pentru 2018 deoarece cred cu tarie in beneficiile pe care un astfel de program le ofera atat tinerilor europeni, dar si Uniunii Europene, in ansamblul ei. Contactul direct cu oameni si culturi diverse din intreaga Europa le ofera ocazia tinerilor sa inteleaga mai bine valorile pe care se bazeaza Uniunea Europeana, avantajele care decurg din apartenenta la UE si sa descopere diversitatea si frumusetea continentului nostru. Este, in acelasi timp, chiar o obligatie pentru noi sa le oferim generatiilor viitoare posibilitatea de a cunoaste beneficiile apartenentei la Uniunea Europeana, ceea ce poate deveni un bun si necesar instrument prin care putem combate populismul eurosceptic si propaganda antieuropeana la care suntem tot mai des supusi. Mai mult, acest program poate sa devina un real sprijin si pentru viitoarele cariere ale tinerilor. Studiile arata ca peste 64% din angajatorii europeni acorda o mare importanta experientei internationale a viitorilor angajati. Nu in ultimul rand, acest program va sprijini si mai mult turismul de tip low-cost, dedicat tinerilor care nu dispun de foarte multi bani pentru a calatori", a aratat Siegfried Muresan."In calitate de negociator-sef pentru Bugetul UE 2018 din partea Parlamentului European, imi asum trei principale obiective: in primul rand, sa obtin finantare pentru acest program in bugetul de anul viitor. In al doilea rand, vreau sa obtin o prevedere clara ca tinerii sa aiba o perioada mai lunga in care sa revendice acest abonament. Nu toti tinerii care implinesc 18 ani vor putea efectua acest voiaj exact anul respectiv, multi nu vor avea banii necesari, alti tineri vor fi ocupati cu studiile. In al treilea rand, consider ca, pentru a mari cat mai mult beneficiile acestui program, trebuie sa ne gandim si la optiunile de cazare ale tinerilor. De aceea, forma finala a programului adoptat trebuie sa ofere posibilitatea ca hostelurile, caminele studentesti sau chiar mediul privat sa se inscrie intr-un fel sau altul in program pentru a oferi posibilitati de cazare adecvate pentru tinerii care beneficiaza de acest abonament", a mai explicat deputatul european Siegfried Muresan.