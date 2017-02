A inceput demolarea clubului Bamboo din Capitala. Costurile vor fi suportate de patronii clubului

Demolarea clubului a inceput luni si se va desfasura pe parcursul mai multor zile, potrivit avocatului patronilor localului. El a precizat ca patronii vor suporta costurile, pentru ca nicio autoritate a statului nu si-a asumat plata demolarii, iar interesul lor este de a se incepe cat mai repede adunarea probelor si de a se finaliza ancheta.In urma unei expertize tehnice care a stabilit ca exista un risc major ca structura clubului Bamboo sa se prabuseasca, Inspectoratul de Stat in Constructii a decis ca structura de rezistenta sa fie dezafectata in totalitate pentru a permite anchetatorilor sa efectueze cercetarea la fata locului.Procurorii au deschis in 21 ianuarie dosar penal in cazul incendiului din clubul Bamboo, fiind inceputa urmarirea penala in rem pentru distrugere din culpa, avand ca urmare vatamarea mai multor persoane.In urma incendiului din Clubul Bamboo, din 21 ianuarie, 44 de persoane au ajuns la sase spitale din Capitala, pentru ingrijiri medicale.Anchetatorii au declarat ca, din datele de pana acum, nu exista indicii ca incendiul sa fi fost declansat de o mana criminala, asa cum au sustinut proprietarii clubului.