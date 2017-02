Teodor Melescanu: Dorim sa facem ca relatiile dintre Romania si Ungaria sa devina un model / Peter Szijjarto: Dezvoltarea relatilor economice cu Romania - o prioritate pentru Ungaria

Peter Szijjarto: Dezvoltarea relatilor economice cu Romania - o prioritate pentru Ungaria

"Este vorba de un pas foarte important pe care l-am facut astazi, dar nu e ultimul pas, este primul pas intr-un proces in care dorim sa facem ca relatiile dintre Romania si Ungaria sa devina un model nu numai pentru noi, ci si pentru alte tari din zona", a declarat, intr-o conferinta de presa comuna, la finalul intrevederii, ministrul roman de externe.Teodor Melescanu a mentionat ca, in cadrul intalnirii, au fost abordate si pozitii "contradictorii" ale celor doua tari."Am acordat intr-adevar o atentie deosebita temelor in care avem pozitii apropiate si care pot avea un impact foarte pozitiv asupra evolutiilor din raporturile dintre noi. Nu am lasat deoparte nici temele in care pozitiile noastre sunt indepartate sau chiar as putea spune contradictorii. Am fost insa de acord ca discutarea lor trebuie sa fie in continuare o modalitate de abordare, dar concentrarea sa nu fie pe temele in care avem pozitii diferite, ci pe dezvoltarea acelor elemente care pot contribui intr-adevar la relansarea relatiilor dintre tarile noastre", a afirmat Melescanu.Potrivit acestuia, se are in vedere o posibila sedinta comuna a celor doua guverne, de la Bucuresti si Budapesta, la momentul si in conditiile in care va exista material suficient pentru ca executivele celor doua tari sa se intalneasca. Sedinta comuna ar urma sa fie precedata de o sesiune a Comisiei Mixte de Colaborare, care ar putea sa pregateasca mai multe elemente concrete pentru dezvoltarea raporturilor dintre Romania si Ungaria.Ministrul afacerilor externe si al comertului exterior al Ungariei, Peter Szijjarto, a aratat, la randul sau, ca se doresc relatii bilaterale foarte simple, fara complicatii, in care sa existe dialog."Daca relatia este buna intre Romania si Ungaria, daca intre cele doua guverne relatia este buna, acest lucru este benefic pentru toti oamenii, indiferent in care tara traiesc. (...) In relatia dintre Romania si Ungaria este nevoie de dialog, pentru ca fara dialog nu vom avea niciodata succese comune si nu vom avea niciodata incredere intre cele doua tari, intre cele doua guverne si popoare. Succesele comune si aceasta incredere sunt axele necesare pentru ca acele relatii bilaterale care sunt incarcate de probleme dificile, care sunt legate in speta de problemele minoritatilor sa fie rezolvate cu succes. Eu consider ca aceste probleme sensibile putem sa le abordam cu sanse de reusita daca exista incredere, daca exista relatii apropiate intre noi. Tocmai de aceea noi ne-am inteles sa atingem succese comune, sa construim un climat de incredere intre noi si pe baza aceasta sa putem rezolva aceste probleme mai dificile", a declarat Peter Szijjarto.Dezvoltarea in continuare a relatiilor economice dintre Ungaria si Romania constituie o prioritate pentru Guvernul condus de Viktor Orban, a declarat luni ministrul Afacerilor Externe si al Comertului Exterior, Peter Szijjarto, dupa intrevederea pe care a avut-o la Budapesta cu seful diplomatiei romane, Teodor Melescanu, mai relateaza Agerpres."Vorbim mult prea putin despre legaturile economice dintre cele doua tari si putini stiu sa raspunda la intrebarea care este a doua piata (de export - n.r) a Ungariei si ar fi surprinsi multi daca ar sti ca este Romania, pentru ca dupa Germania Ungaria exporta cel mai mult catre Romania. Tocmai, de aceea, relatiile economice trebuie sa fie dezvoltate in continuare. Este o prioritate pentru noi. Tocmai de aceea am deschis (prin intermediul unei banci comerciale - n.r.) un cadru de credit de 514 milioane de euro, incercand sa inlesnim cooperarea in domeniul economic", a declarat Szijjarto, in cadrul unei conferinte de presa comune cu Melescanu.El a adaugat ca se doreste ca in cel mai scurt timp doua dintre cele 10 puncte de trecere a frontierei care au fost deschise recent cu caracter temporar intre cele doua tari sa functioneze in regim permanent.Szijjarto a completat ca a primit promisiunea partii romane ca din 2019 conducta ce asigura interconectarea sistemului de transport al gazelor din cele doua tari sa inceapa sa functioneze si catre Ungaria, iar din 2020 sa fie la capacitate completa."Intre cele doua state, cooperarea in domeniul energetic este o problema care necesita dezvoltarea. In momentul de fata suntem conectati, insa interconexiunea nu functioneaza. In momentul de fata se poate transporta numai catre Romania de aici si am discutat cu domnul ministru ca pana in 2019 sa se realizeze aceasta legatura reversibila si pana in 2020 sa se asigure capacitate completa a interconexiunii reversibile", a afirmat ministrul ungar.Ungaria este unul dintre partenerii economici traditionali ai Romaniei si a ocupat permanent o pozitie de top in comertul exterior romanesc. Potrivit datelor oferite de Ambasada Romaniei la Budapesta, incepand cu 2009, schimburile comerciale cu Ungaria au inregistrat o crestere constanta (cu exceptia perioadei 2012/2013 - usoara scadere), dar in fiecare an soldul balantei comerciale a fost net favorabil partii ungare. La 31 octombrie 2016, valoarea schimburilor comerciale romano-ungare a fost de 6.586,34 milioane euro din care export 2.506,77 milioane euro si import 4.079,57 milioane euro, soldul balantei comerciale fiind negativ, de 1.572,80 milioane euro.*****Ministrul Teodor Melescanu a efectuat luni o vizita oficiala la Budapesta, la invitatia lui Peter Szijjarto.Programul vizitei a inclus consultari cu seful diplomatiei ungare, o intrevedere cu prim-ministrul ungar, Viktor Orban, si sustinerea unei alocutiuni, in premiera pentru un ministru roman, la reuniunea anuala a diplomatiei ungare.Totodata, ministrul roman a avut programata si o intrevedere cu reprezentanti ai comunitatii romanesti din Ungaria.