Parchetul General: Motivarea CCR va fi determinanta pentru viitorul curs al anchetei

"Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie a luat cunostinta despre Decizia Curtii Constitutionale privind constatarea existentei unui conflict juridic de natura constitutionala intre Guvern si Ministerul Public prin Directia Nationala Anticoruptie, decizie prin care instanta de contencios constitutional a constatat ca "actiunea PICCJ - DNA de a-si aroga atributia de a verifica legalitatea si oportunitatea unui act normativ, respectiv OUG13/2017, cu incalcarea competentelor constitutionale ale Guvernului si Parlamentului, prevazute de art. 115 alin 4 si 5 din Constitutia Romaniei, respectiv ale Curtii Constitutionale, prevazute de art. 146 lit. din Constitutie", a generat un conflict juridic de natura constitutionala intre respectivele autoritati ale statului", se arata intr-un comunicat al Parchetului General transmis luni si citat de Agerpres.Sursa citata mentioneaza ca motivarea CCR va fi determinanta pentru viitorul curs al anchetei in acest caz."Motivarea Curtii Constitutionale va fi determinanta pentru viitorul curs al anchetei cu privire la infractiunile de favorizarea faptuitorului, prezentarea cu rea-credinta de date inexacte, Parlamentului sau Presedintelui Romaniei cu privire la activitatea Guvernului sau a unui minister, pentru a ascunde savarsirea unor fapte de natura sa aduca atingere intereselor statului, prev. de art. 8 alin 1 lit. b din Legea 115/1999, sustragerea sau distrugerea de inscrisuri, sustragerea sau distrugerea de probe ori inscrisuri, fals intelectual, ce constituie obiectul cauzei inregistrata pe rolul Sectiei de urmarire penala si criminalistica din cadrul PICCJ, cauza cunoscuta generic sub denumirea de "Adoptarea Ordonantei 13"", se spune in comunicat.***Luni, Curtea Constitutionala a discutat cererea presedintelui Senatului, Calin Popescu-Tariceanu , in vederea constatarii existentei unui conflict juridic de natura constitutionala intre Guvern si Ministerul Public, prin DNA, dupa ce procurorii au deschis o ancheta cu privire la elaborarea proiectului de OUG de modificare a Codurilor penale.Ulterior, presedintele CCR, V aler Dorneanu, a declarat ca DNA si-a depasit atributiile in ancheta privind OUG 13 si ca nu trebuia sa verifice legalitatea, oportunitatea ordonantei, ci trebuia sa se rezume la aspectele penale."A verificat legalitatea, oportunitatea ordonantei de urgenta. Adica, daca sunt intrunite conditiile pentru ca Guvernul sa emita o ordonanta de urgenta, stare de urgenta care sa nu poata fi evitata decat prin acest act, sa motiveze ordonanta (...). Toata tevatura asta probabil ca nu s-ar fi ivit daca ar fi existat o cooperare loiala intre autoritati. Asta inseamna ca acele avize puteau fi cerute sub forma unei consultari", a declarat Dorneanu dupa sedinta CCR.Intrebat daca ancheta va putea continua, dar fara ca procurorii sa poata cerceta legalitatea sau oportunitatea, ci doar aspectele penale, Valer Dorneanu a raspuns ca da."Exact, care sa atraga raspunderea concreta, penala, nu raspunderea ipotetica preluata din ce-a spus autorul sesizarii (catre DNA - n.r.). (...) Procurorul ar fi trebuit, analizand acea plangere, sa vada daca exista sau nu exista impedimente care sa-l impiedice sa inceapa urmarirea penala. (...) El putea constata ca verificarea a ceea ce au reclamat cei doi autori, a oportunitatii ordonantei de urgenta, ca a fost adoptata cu un scop, de a proteja pe cineva, de a favoriza pe cineva, sunt chestiuni care pot fi de competenta de ancheta a Parchetului, sau nu. Or, astea tin de activitatea de legiferare", a explicat Valer Dorneanu.El a precizat ca toate actele penale ce vor fi efectuate pe viitor vor trebui sa tina cont de decizia CCR."Ceea ce a facut Parchetul pana aici este raspunderea lui, dar de aici inainte si DIICOT, sau cui i-o da-o (...), toate actele de ancheta, toate actele de cercetare penala trebuie facute in asa fel incat sa nu se incalce prerogativele Curtii Constitutionale, ale Parlamentului si ale Guvernului", a spus presedintele CCR.Acesta a adaugat ca nu DNA trebuia sa aprecieze oportunitatea emiterii acestei ordonante."Asadar, s-a incalcat dreptul Guvernului de a aprecia oportunitatea legiferarii (...). Si in ordonanta de incepere a urmarii penale, si in alte declaratii, Parchetul spune ca nu era necesara ordonanta, nu era necesar sa se adecveze continutul unor texte din Codul penal si din Codul de procedura penala care au fost declarate neconstitutionale. (...) Ca nu trebuia prin ordonanta de urgenta. Or, acest lucru tine de atributul Guvernului rezultat din articolul 102 din Constitutie", a mai spus Dorneanu.Totodata, el a subliniat ca prin ancheta DNA privind OUG 13 s-a perturbat buna activitate a Guvernului."Consideram ca s-a perturbat buna activitate a Guvernului si s-au perturbat si relatiile care trebuie sa existe intre cele trei autoritati - judecatoreasca, executiva si legislativa', a sustinut presedintele CCR, mentionand ca decizia judecatorilor a fost luata cu 'o majoritate semnificativa".