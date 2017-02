Guvernul Grindeanu a preluat un proiect de lege al Guvernul Ciolos, privind dezvoltarea asistentei medicale comunitare, si l-a transformat in Ordonanta de Urgenta

, pe 1 noiembrie a fost inregistrat la Senat, iar pe 27 decembrie a fost clasat printr-o hotarare a Biroului Permanent, in baza art.63 alin. 5 din Constitutie. "Actul normativ preia reglementari promovate prin proiectul de lege privind asistenta medicala comunitara, adoptat in sedinta Guvernului din 26 octombrie 2016, dar clasat in conformitate cu prevederile Hotararii Biroului Permanent al Senatului din data de 27.12.2016 in baza art. 63 alin. (5) din Constitutia Romaniei", se arata intr-un comunicat transmis luni de Guvern.Potrivit acestuia, masurile din actul normativ sustinute in regim de urgenta reprezinta conditionalitate ex-ante pentru accesarea fondurilor europene. Mai exact, in absenta deciziei de luni a Guvernului, ar fi imposibila accesarea lansarii apelurilor de proiecte programate in cadrul POR si POCU, care insumeaza aproximativ 355 milioane euro pentru finantarea interventiilor din domeniul serviciilor comunitare integrate, se mai arata in comunicat.Ordonanta de Urgenta reglementeaza organizarea, functionarea si finantarea asistentei medicale comunitare la nivelul comunelor, oraselor si sectoarelor municipiului Bucuresti si prevede infiintarea, organizarea si functionarea centrelor comunitare integrate.Guvernul precizeaza ca beneficiarii serviciilor de asistenta medicala comunitara sunt, cu precadere, persoanele vulnerabile din punct de vedere medical sau social, cu accent pe populatia din mediul rural si grupurile vulnerabile (persoane cu nivel economic sub pragul saraciei, aflate in somaj, cu afectiuni cronice, cu risc de excluziune sociala etc).In functie de nevoile privind furnizarea integrata de servicii medico-socio-educationale, in subordinea autoritatilor administratiei publice locale si in locatiile puse la dispozitie de acestea se vor constitui centre comunitare integrate, finantate integral din bugetele locale.Finantarea cheltuielilor de personal pentru asistentii medicali comunitari si mediatorii sanitari, precum si cheltuielile determinate de aplicarea standardelor minime de dotare se asigura din transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale, prin bugetul Ministerului Sanatatii.Autoritatile locale pot contribui din surse proprii la finantarea cheltuielilor de personal si pot angaja si alte categorii de personal care furnizeaza servicii medicale, sociale sau educationale, cu asigurarea finantarii cheltuielilor acestora din surse proprii si cu incadrarea in bugetul aprobat, dar sunt si responsabile de acoperirea cheltuielilor pentru bunuri si servicii necesare intretinerii si functionarii centrelor comunitare integrate.Asistenta medicala comunitara este coordonata tehnic si metodologic de catre Ministerul Sanatatii, prin structurile sale din teritoriu, respectiv directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti, iar controlul activitatii se va exercita de catre Ministerul Sanatatii.Normele metodologice privind organizarea, functionarea si finantarea activitatii de asistenta medicala comunitara se aproba prin hotarare a Guvernului, in termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a ordonantei, se mai precizeaza in comunicat.Ministerul Sanatatii asigura finantarea a peste 1.520 de asistenti medicali comunitari si peste 482 de mediatori sanitari.