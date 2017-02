Un barbat ce a incercat sa introduca canabis cu drona in Penitenciarul Mioveni, anchetat de DIICOT

In 21 februarie, un bărbat a încercat să plaseze în Penitenciar un pachet folosind o dronă, acnheta fiind facuta de DIICOT intrucat in pachet a fost gasit canabis, "cantitatea nefiind foarte mare".In dosar sunt vizate mai multe persoane, anchetatorii urmand sa stabileasca implicarea fiecarui suspect in acest caz, au precizat sursele citate.Drona a fost observata de angajatii Penitenciarului Mioveni, in 21 februarie, in jurul orei 01.15, aceasta survoland, de la o inatime de aproximativ 50-100 metri, spatiul aerian al unitatii de detentie, a declarat, luni, purtatorul de cuvant al penitenciarului, Laura Olteanu.Reprezentantii penitenciarului au anuntat imediat Politia Mioveni, care a intervenit in timp ce drona inca survola unitatea de detentie."In continuare, o echipa formata din agenti de penitenciare, impreuna cu echipajul de politie, s-a deplasat la locul de unde a fost dirijat aparatul zburator pentru a fi scotocita zona. Cu aceasta ocazie, in afara unitatii, a fost descoperit un colet care a fost ridicat de organele de politie. Au fost efectuate controale in zona curtilor de plimbare din cadrul Penitenciarului Mioveni si a Penitenciarului Spital Mioveni, nefiind descoperite obiecte interzise", a precizat Laura Olteanu.