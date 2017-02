O femeie a ajuns la spital, dupa a fost muscata de un caine maidanez

Femeia, in varsta de 79 de ani, iesise pentru a duce gunoiul menajer si a fost atacata de un caine chiar in fata blocului in care aceasta locuieste.Victima a fost grav ranita, fiindu-i sfartecata o mana si o ureche.A fost preluata de o ambulanta, transportata la spital si internata in Sectia de chirurgie plastica si reparatorie.Seful UPU Suceava, Liviu Cirlan, a declarat presei ca femeia va avea nevoie de mai multe operatii pentru refacerea bratului si a urechii.Animalul care a atacat-o pe femeie este hranit de locatarii din bloc, chiar si de catre victima, care este iubitoare de animale.Medicii de la UPU au anuntat in acest caz si politistii, care au deschis un dosar pentru vatamare corporala din culpa.