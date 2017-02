Coalitia pentru Familie a trimis o scrisoare liderilor de partide in care cere respingerea legii privind parteneriatul civil

"Printre motivele solicitarii se numara suprapunerea juridica si conceptuala intre parteneriat si casatorie, parteneriatele civile urmand sa se substituie casatoriei in formarea unei familii. Astfel, propunerea legislativa are ca scop modificarea radicala, conform unei agende ideologice, a legislatiei familiei, in contra valorilor culturale si istorice ale societatii romanesti" afirma sursa citata.