Ministrul Justitiei: DNA si-a depasit atributiile anchetand OUG 13.Serban Nicolae: Nu m-ar mira ca si Curtea sa fie anchetata

La CCR au fost audiate partile din sesizarea presedintelui Senatului, Calin Popescu Tariceanu, privind existenta unui conflict juridic institutional de natura constitutionala intre Ministerul Public si Guvern in cazul anchetei privind OUG 13.Din partea Senatului, ca autor al sesizarii, a vorbit presedintele Comisiei juridice, Serban Nicolae, care a acuzat "presiuni" la adresa Guvernului prin ancheta DNA."Eu am opiniile mele si nu o data m-am pronuntat asupra unor manifestari de analfabetism profesional la nivelul unor organe de ancheta. Ceea ce e insa foarte grav si e de lamurit la nivelul CCR este posibilitatea ca printr-o ancheta penala sa se declanseze forme de presiune in cadrul procesului de legiferare", a afirmat senatorul.El a avertizat ca, in aceste conditii, urmatorii anchetati ar putea fi chiar judecatorii Curtii, care au emis decizia prin care s-a explicitat definitia abuzului in serviciu. "Nu m-ar mira, vazand o declaratie recenta, ca urmatoarea institutie in legatura cu actele careia se declanseaza anchete penale sa fie chiar CCR. Am aflat recent ca o decizie a CCR ar lasa fara aparare populatia Romaniei", a spus el.Serban Nicolae a explicat ca procurorii nu pot interveni in procesul decizional al Guvernului, in privinta legalitatii si oportunitatii emiterii actelor normative. El a criticat si faptul ca in ancheta DNA se vorbeste despre favorizarea faptuitorului, spunand ca in OUG 13 este doar o problema de aplicare a legii mai favorabile, care nu poate insemna, intr-un stat de drept, favorizarea faptuitorului.Senatorul a precizat si ca acum legiuitorii sunt "speriati" si nu sunt lasati sa puna in acord legile cu deciziile CCR. "Este dificil, eu nefiind un tip sperios de felul meu, sa gasesc solutii prin care deciziile CCR, unele venite chiar dupa decizia 405 (privind abuzul in serviciu - n.r.), sa-si gaseasca consacrarea, pentru ca ele pot fi oricand interpretate ca legi penale mai favorabile si sa ne duca cu concluzia, intr-o maniera rudimentara, superficiala, ca exista o favorizare a infractorului", a afirmat el.La randul sau, ministrul Justitiei, Tudorel Toader, care a reprezentat Guvernul, a afirmat ca exista un conflict juridic de natura constitutionala intre institutii. El a spus ca problema este una "de principiu", respectiv daca organele de urmarire penala pot ancheta "legalitatea, oportunitatea si circumstantele elaborarii unui act normativ"."Ministerul public nu are niciun rol politic, niciun rol in procedura de legiferare, nu poate initia acte normative, nu poate cenzura acte normative, nu se poate pronunta asupra legalitatii sau oportunitatii adoptarii unui act normativ. Ministerul Public aplica legea, iar, scrie in concluziile pe care le prezint, nu controleaza din niciun punct de vedere procedura de adoptare a respectivelor acte normative", a afirmat el.Reprezentantul Ministerului Public, Iuliana Nedelcu, a criticat argumentele invocate de Serban Nicolae si de Tudorel Toader. In primul rand, ea a contestat dreptul lui Calin Popescu Tariceanu de a elabora o astfel de sesizare, avand in vedere ca Senatul nu a fost o entitate "lezata" de presupusul conflict.Ea a acuzat ca sesizarea este "ambigua", fiind pasaje in care afirmatii anterioare sunt contrazise prin unele concluzii, precum cea privind acuzatiile DNA de incalcare a legii, despre care insusi autorul sesizarii recunoaste ca nu au legatura cu procedura de elaborare a unui act normativ, astfel incat nu poate fi acuzat Ministerul Public de a interfera cu activitatea Guvernului.Ea a cerut ca CCR sa nu se substituie astfel instantelor de judecata."Ce a facut organul judiciar este o pura exercitare a atributiilor legale. Nu a verificat in niciun fel transpunerea deciziilor CCR, nu a verificat in niciun fel oportunitatea elaborarii actului legislativ, nu s-a pus in niciun mod problema unor verificari a unor asemenea aspecte. (...) Pozitia pe care DNA a avut-o in aceasta cauza este una perfect legala, ea va fi supusa de principiu controlului instantelor de judecata", a mai afirmat reprezentantul Ministerului Public.