Romsilva a castigat definitiv procesul in care Arhiepiscopia Sucevei cerea 166.000 de hectare de padure, dupa 16 ani de procese

Procesul, demarat in urma cu 16 ani de Fondul Bisericesc Ortodox Roman al Bucovinei, s-a judecat la mai multe instante din tara, in mai multe cicluri procesuale, la Curtea de Apel Suceava, Curtea de Apel Galati, Curtea de Apel Timisoara, Curtea de Apel Cluj, precum si Inalta Curte de Casatie si Justitie, precizeaza Romsilva, intr-un comunicat de presa."Actiunea Fondul Bisericesc Ortodox Roman al Bucovinei a fost respinsa definitiv de Curtea de Apel Cluj si irevocabil de Inalta Curte de Casatie si Justitie acum trei ani, iar calea extraordinara de atac a revizuirii a ramas irevocabila in acest an, prin Decizia 192 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie", potrivit sursei citate.In cursul anului trecut, juristii Regiei Nationale a Padurilor - Romsilva au reusit sa pastreze in proprietatea publica a statului roman inca 21.387 de hectare de fond forestier, cele mai multe in judetele Buzau, 2.754 de hectare, Gorj, 2.622 de hectare si Arges, 1.276 de hectare. In urma aplicarii legilor pentru restituirea proprietatilor, fondul forestier proprietate publica a statului, administrat de Regia Nationala a Padurilor - Romsilva, s-a diminuat la 3,14 milioane de hectare, adica aproape 49% din totalul fondului forestier national, arata Romsilva.Reamintim ca in 2007, Tribunalul Suceava a admis o cerere a Fondului Bisericesc Ortodox din Bucovina (FBOB) privind retrocedarea unei suprafete de padure si a obligat Romsilva si statul roman, prin Ministerul de Finante, sa puna la dispozitia Fondului Bisericesc o suprafata de 166.613 de hectare. Curtea de Apel Timisoara a stabilit, in decembrie 2009, mentinerea deciziei Tribunalului Suceava, dar Inalta Curte de Casatie si Justitie a admis recursul formulat de Regia Nationala a Padurilor, a casat decizia Curtii de Apel Timisoara si a retrimis cazul spre rejudecare la Curtea de Apel Cluj. Curtea de Apel Cluj a dat dreptate statului roman in disputa cu Biserica Ortodoxa, iar decizia a fost reconfirmata astazi de Inalta Curte, prin decizie definitiva si irevocabila.Unitatile de cult din judetul Suceava primisera in 2004, in proprietate, potrivit Legii fondului funciar, cate 30 de hectare de terenuri cu vegetatie forestiera, suprafata totala cu care Biserica Ortodoxa din Bucovina a fost pusa in posesie fiind de peste 15.000 de hectare. Ulterior, in noiembrie 2004, printr-o Ordonanta de Urgenta emisa de Guvernul PSD dupa ce Adrian Nastase ii promisese acest lui lui Pimen, Arhiepiscopia Sucevei si Radautilor a fost improprietarita cu 90.000 de hectare de padure, dar legea de aprobarea a acestei ordonante a fost considerata neconstitutionala de Curtea Constitutionala - la sesizarea unor parlamentari PSD.Cabinetul Nastase reusise in 2004 sa cumpere tacerea arhiepiscopului Pimen, unul dintre cei mai duri critici la adresa guvernarii, chiar in prima zi de campanie electorala pentru alegerile prezidentiale, unde Adrian Nastase era candidatul PSD.Una dintre putinele voci critice din cadrul Bisericii Ortodoxe Romane, arhiepiscopul Sucevei si Radautilor, s-a aliniat celorlalti prelati dupa ce guvernul a aprobat o lege prin care eparhia sa va fi improprietarita cu 95.000 de hectare de padure."Adrian Nastase s-a inscris in rindul marilor ctitori si ocrotitori ai manastirilor", scria la acea vreme IPS Pimen, arhiepiscopul Sucevei si Radautilor.