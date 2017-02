Bogdan Padiu, seful Teamnet si apropiat al lui Sebastian Ghita, adus la DNA Ploiesti. Surse: Ghita le-ar fi cerut sefilor de firme pe care el le controla in realitate sa faca plati catre demnitari in schimbul primirii de contracte pe IT

Sebastian Ghita a anuntat in luna august a anului 2012 ca si-a vandut toate actiunile detinute la firmele de IT&C, inclusiv la Teamnet.

Noi actionari in grupul Teamnet Foto: Hotnews

"Am fost fondator al Teamnet, iar in momentul in care Sebastian Ghita s-a retras am preluat de la el 49,9% din Teamnet International. Anterior acestor investitii facute de noii actionari detineam direct 15,81% din Teamnet International si indirect inca 49,91% prin Fintech Investment LTD, pe care o detin integral", a explicat Bogdan Padiu in vara anului 2014.



Potrivit unor surse citate de ZiarulIncomod.ro , Sebastian Ghita controla in realitate societatile detinute in acte de Anastasescu si de Padiu, dar si de alte persoane, si le-ar fi solicitat acestora sa plateasca 50 milioane de euro unor demnitari in schimbul atribuirii unor contracte pe bani publici in domeniul IT.--------------Omul de afaceri Bogdan Padiu, apropiat al lui Sebastian Ghita, a fost adus la DNA Ploiesti luni la pranz in calitate de suspect intr-un dosar de coruptie. Bogdan Padiu conduce grupul de firme Teamnet, fondat de Sebastian Ghita. Teamnet este cunoscuta pentru sutele de contracte cu statul castigate in domeniul IT in ultimii ani.Tot luni a fost adus la DNA Ploiesti si cumnatul lui Ghita, Cristian Anastasescu.Cofondator al Teamnet a fost si, care i-a preluat actiunile acestuia dupa ce acesta a intrat in politica., a anuntat in luna august a anului 2012 ca si-a vandut toate actiunile detinute la firmele de IT&C, inclusiv la Teamnet., sustinand ca acesta a folosit firme instrainate doar formal, pe care le-a detinut personal pana in 2012, cand a devenit deputat, pentru a rula banii obtinuti prin trafic de influenta sau pentru a disimula provenienta unor sume. Din postura de deputat, el ar fi controlat 54 de firme prin 23 de persoane interpuse, lucru interzis de lege pentru parlamentari.Odata cu extinderea urmarii penale si dispunerea unor noi masuri si interdictii in cazul lui Sebastian Ghita,, detinute intr-o proportie mai mare de 50% de catre Teamnet International SA. Printre aceste companii se numara: Teamnet International SA (integratorul), Daedalus Teamnet Medical, Teamnet Engineering si Ymens (compania de cloud), Teamnet Solutions, Teamnet Project management, Teamnet Operations.In vara anului 2014, cand IFC, divizia de investitii a Bancii Mondiale si Banca pentru Comert si Dezvoltare a Marii Negre au devenit actionari minoritari ai Teamnet, Bogdan Padiu declara:Reprezentantii Teamnet au mai precizat atunci pentru HotNews.ro ca "prin intrarea noilor actionari,".