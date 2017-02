Cine este Gratiela Gavrilescu, ministrul care a vrut sa opreasca OUG 13, dar a fost convinsa sa-si schimbe avizul noaptea, la Guvern

Gratiela Leocadia Gavrilescu (50 de ani) este deputat ALDE de Prahova. Este la al treilea partid, dupa ce a mai fost membru in PUR (partidul fondat de Dan Voiculescu) si PNL, si la al treilea mandat de parlamentar.Ea este de profesie inginer chimist, fiind absolventa a Facultatii de Tehnologie Petrochimica - Universitatea de Petrol si Gaze din Ploiesti (in 1989).In intervalul 2004-2007 a fost viceprimar al municipiului Ploiesti, potrivit Mediafax. In perioada 1990 - 1994 a fost inginer chimist-tehnolog prelucrarea cauciucului la SC ARPACOR SA Bucov, apoi timp de doi ani a fost responsabil pentru toxicologie si protectia mediului la aceeasi firma, iar din 1996 pana in 2004 a fost director general al societatii.Ministrul pentru Relatia cu Parlamentul, Gratiela Gavrilescu, a fost la audieri la DNA saptamana trecuta, fiind citata ca martor in dosarul in care se fac cercetari legate de modul de elaborare OUG 13 privind modificarea codurilor penale, abrogata ulterior printr-o alta ordonanta de urgenta, OUG 14.