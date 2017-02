Carmen Dan: Cautarea lui Sebastian Ghita nu a fost abandonata sau tergiversata

"Il cautam (pe Sebastian Ghita - n.r). Aceste cautari n-au fost nicicum abandonate sau tergiversate, ele se desfasoara sub directa indrumare a procurorului de caz", a afirmat ministrul, la Palatul Parlamentului, potrivit Agerpres.Fostul deputat Sebastian Ghita a aparut pe lista celor mai cautate persoane pe site-ul Europol, dupa ce pe numele acestuia a fost emis un mandat european de arestare, fiind disparut de la jumatatea lunii decembrie 2016.Pe 5 ianuarie, un complet de la instanta suprema a emis un mandat de arestare in lipsa pe numele sau, dupa ce a disparut si nu s-a mai prezentat la IPJ Prahova, incalcand astfel termenii controlului judiciar in dosarul in care a fost trimis in judecata alaturi de fosti sefi din Politie si Parchete.