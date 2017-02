Doi pacienti au murit dupa transfuzii de sange realizate vineri la spitalul Filantropia din Craiova. Politia ancheteaza cazul

Surse apropiate anchetei sustin ca celor doi bolnavi li s-ar fi facut transfuzii de sange inainte de a deceda, dar si ca alti pacienti ar fi acuzat stari de rau dupa ce au primit ingrijiri medicale in Sectia de Hematologie a spitalului.UPDATE O echipa a MS a fost acolo sambata si duminica si a realizat un raport preliminar, a spus ministrul sanatatii Florin Bodog, care a adaugat ca ancheta este inca in curs si nu poate da mai multe amanunte. Pe langa cele doua persoane decedate, patru au fost internate la terapie intensiva, starea lor s-a ameliorat. Raportul nu a stabilit nicio culpa, a mai declarat Bodog la Digi 24.Reprezentantii Spitalului Municipal "Filantropia" Craiova au sesizat la Sectia 1 Politie ca in cursul zilei de vineri doi pacienti internati in unitatea medicala au murit in conditii suspecte."Este vorba despre o femeie in varsta de 81 ani, internata la Sectia de Hematologie, si un barbat de 67 ani, din Sectia ATI. Conducerea spitalului a sesizat ca cei doi au decedat in conditii suspecte.Cadavrele celor doi urmeaza sa fie expertizate de medicii legisti, iar pana la raportul final al acestora se deruleaza o cercetare privind moarte suspecta", a declarat Amelia Barbu, ofiter de relatii publice la Politia Judeteana Dolj.Surse apropiate anchetei sustin ca celor doi pacientii le-ar fi fost facute transfuzii de sange inainte de a deceda, dar si ca alti pacienti ar fi acuzat stari de rau dupa ce au primit ingrijiri medicale in Sectia de Hematologie a Spitalului "Filantropia".