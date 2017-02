Luni incepe inscrierea copiilor in invatamantul primar

"In clasa pregatitoare pot fi inscrisi copiii care implinesc varsta de sase ani pana la 31 august 2017, inclusiv. La solicitarea parintilor, copiii care implinesc varsta de sase ani in perioada 1 septembrie - 31 decembrie 2017, inclusiv, pot fi inscrisi daca evaluarea dezvoltarii psihosomatice atesta pregatirea pentru parcurgerea cu succes a clasei pregatitoare", precizeaza MEN.A doua etapa se va desfasura intre 24-30 martie. Evaluarea dezvoltarii psihosomatice a copiilor se efectueaza sub coordonarea Centrului judetean/al municipiului Bucuresti de resurse si asistenta educationala (CJRAE/CMBRAE) in perioada 22 februarie - 14 martie.Fiecare locuinta este arondata unei unitati de invatamant din proximitate - scoala de circumscriptie.Inspectoratele scolare vor solutiona orice situatie legata de inscrierea in invatamantul primar, in interesul educational al elevului si in limitele legii, a precizat ministerul. Unitatile de invatamant care fac inscrieri pentru clasa pregatitoare organizeaza incepand de joi "Ziua portilor deschise" cand parintii si copiii vor putea vizita spatiile scolare si vor putea discuta cu cadrele didactice. Fiecare unitate de invatamant in care se organizeaza clasa pregatitoare are obligatia sa organizeze o astfel de zi in perioada 23 februarie - 2 martie.