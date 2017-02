Gabriela Firea isi doreste ca lucrarile pentru centura Capitalei sa fie preluate de Primaria Generala

"M-am intalnit atat cu doamna viceprim-ministru Sevil Shhaideh, un om extraordinar, un om performant si pregatit in administratie, si cu ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, si am prezentat aceste prioritati ale Capitalei, au fost extrem de deschisi sa avem o colaborare, pentru a finaliza cat mai multe din proiectele care au lancezit, pentru ca acesta este cuvantul potrivit, ani de zile. Am discutat inclusiv despre centura Capitalei. (...) Iar centura - discutam in aceasta perioada - pentru ca acest obiectiv important sa fie preluat la Primaria Generala a Capitalei. (...) Vreau sa ma implic, am exprimat disponibilitatea de a prelua la Primaria Capitalei. Am gasit deschidere atat politica, cat si guvernamentala, si finantare - cu siguranta - vom avea, atat din resursa proprie, cat si din atragerea de alte fonduri. M-am intalnit cu mai multi reprezentanti ai unor institutii financiare internationale si suntem solvabili. Vin sa ne ofere bugete pentru proiecte pentru ca nu avem un grad de indatorare mare. Dar, bineinteles ca dorim si noi sa le negociem, astfel incat sa nu lasam datorii foarte mari la Primaria Generala a Capitalei si, oricum, sa gasim cu dobanzi avantajoase", a precizat ea, duminica seara, la Antena 3.Firea a adaugat ca a avut discutii si cu presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, despre o lege a Capitalei si a zonei metropolitane."In primul rand, Bucurestiul are nevoie de o lege a Capitalei si a zonei metropolitane, am fost in audienta la Parlamentul Romaniei, am discutat despre acest proiect cu presedintele Camerei Deputatilor, domnul Liviu Dragnea, care este de acord in totalitate, mai ales ca fost viceprim-ministru si ministru al Dezvoltarii Regionale, sa avem si noi, ca orice capitala europeana, o lege proprie, o lege dedicata, care sa stabileasca in mod clar modul de organizare a Capitalei si a zonei limitrofe si introducerea acestui concept in lege, pentru ca, asa cum stiti, populatia ne-a luat-o inainte, in sensul ca sunt foarte multi bucuresteni care isi duc copiii la scoala in Ilfov sau chiar lucreaza si invers, ilfoveni care vin si lucreaza in Bucuresti sau isi duc copiii la scoala. Acest tranzit zilnic este deja un fenomen natural. In schimb, infrastructura nu face fata acestui tranzit", a mentionat Firea.