200 de protestatari au format steagul Uniunii Europene si la Cluj

Oamenii au inceput sa se adune in Piata Unirii din Cluj-Napoca in jurul orei 19:00, asa cum s-a intamplat in mai multe randuri in ultimele trei saptamani.In pofida frigului de afara, oamenii au venit pentru a protesta, dar si pentru a incerca sa formeze un steag uman in care stelele sa fie reprezentate de oameni care au tinut ridicate foi albastre luminate cu ajutorul telefoanelor mobile.Multimea a pornit in mars in jurul orei 20:00, oamenii parcurgand un traseu de aproximativ doi kilometri pe cateva dintre strazile din centrul Clujului. Acestia au avut steaguri tricolore, pancarte cu mesaje precum "#rezist", "Coruptia ucide", "PSD, ciuma Rosie" si au scandat "Hotii, Hotii", "Ziua muncim, noaptea va pazim" sau "Uniti salvam toata Romania".Spre finalul manifestatiei, oamenii au intonat si o parte a imnului national, iar in jurul orei 22:00 au inceput sa plece.