Protest la Sibiu: 500 de oameni au cerut demisia Guvernului si oprirea defrisarilor

Protestatarii s-au adunat in Piata Mare din oras, de unde au plecat in mars pe unul dintre bulevardele centrale.Pentru ca protestatarii sa nu se intersecteze cu vanzatorii de martisoare care au invadat Pietonala Nicolae Balcescu, Primaria Sibiu a avizat marsul de duminica seara pe un traseu nou, fata de cele urmate pana acum."Autorizatia ne expira astazi (duminica ¬ n.red.), dar, daca vor fi cereri de continuare a protestului, voi cere autorizatie si pentru luna urmatoare. Scopul iesirilor in strada s-a atins partial, deoarece am obtinut doar abrogarea unei ordonante, insa nu si demisia lui Grindeanu. Am avut o remaniere de fatada", a declarat Doru Apostol, cel care a cerut autorizatie pentru protestele din ultima perioada.Sibienii au scandat "Ati votat lichele, stati dupa perdele" si "PSD, ciuma rosie".