Gabriela Firea: Am observat ca presedintele Iohannis reintra, usor-usor, in haina constitutionala

"Am remarcat in ultimele zile o schimbare de atitudine imbucuratoare a presedintelui Romaniei, anume in momentul in care s-a consfintit remanierea guvernamentala si patru ministri au depus juramantul la Palatul Cotroceni. Am observat ca presedintele reintra, usor-usor, in haina constitutionala, de factor de echilibru, de mediator in societate si de persoana responsabila cu respectare prevederilor constitutionale", a declarat Gabriela Firea.Ea a apreciat ca o atitudine echilibrata din partea presedintelui Klaus Iohannis ar corespunde asteptarile pe care le aveau romanii care l-au votat la alegerile prezidentiale din 2014."In campania pentru alegerile prezidentiale, cel putin intre cele doua tururi, s-a afirmat ca este posibil ca mai multi sa-l prefere pe Klaus Iohannis - si asa s-a si intamplat - pentru ca se dorea in tara normalitate. Se dorea o relatie constitutionala mai echilibrata, fara tensiuni, fara scandaluri, fara o competitie prost inteleasa intre Palatul Cotroceni si Palatul Victoria si, de asemenea, o relatie mai corecta cu Parlamentului", a mai spus Firea.Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat joi, la Romania TV, ca presedintele Klaus Iohannis a avut, la ceremonia de depunere a juramantului de la Palatul Cotroceni, o atitudine "civilizata si normala", ceea ce inseamna ca seful statului "a ajuns la concluzia ca un razboi dus la nesfarsit nu garanteaza ca il va castiga cel care il genereaza si il intretine".